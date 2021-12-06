Kılıçdaroğlu'ndan sağlıkçılarla ilgili 7 talep: Hemen çözün

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mecliste bütçe görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra sağlıkçılara görüşmeye gideceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu görüşmesini, "Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var!" notuyla duyurmuştu.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu sağlıkçılarla görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında," Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:



Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz! pic.twitter.com/J9YpQdH3Vf — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 6, 2021

Kılıçdaroğlu'nun talepleri:







