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Kılıçdaroğlu'ndan sağlıkçılarla ilgili 7 talep: Hemen çözün

06.12.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından sağlıkçıların talepleriyle ilgili 7 maddelik bir liste paylaştı. İktidara bu taleplerin hemen çözülmesi için çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, " Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan sağlıkçılarla ilgili 7 talep: Hemen çözün

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mecliste bütçe görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulunduktan sonra sağlıkçılara görüşmeye gideceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu görüşmesini, "Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var!" notuyla duyurmuştu.

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GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu sağlıkçılarla görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında," Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:

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Kılıçdaroğlu'nun talepleri:

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu
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