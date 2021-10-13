Kılıçdaroğlu'ndan vekillere talimat! "Dün önemli bir belge ulaştı" diyerek duyurdu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, dün itibarıyla kendisine bir belge ulaştığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları biliyoruz. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmamız lazım.

Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmesi teklif dahil edilemez. Hiç kimse ilk 4 maddeye dokunamaz. İlk 4 maddenin teminatı Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşlarıdır.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, peki millet egemenliğini nasıl kullanacak? Yetki bir kişiye, bir aileye, bir kuruma verilmez. 3 organ var; yasama, yürütme, yargı aracılığıyla millet egemenliğini kullanır. Seçtiğinizi düşündüğünüz vekiller milleti temsil ediyor mu?

"DÜN ÖNEMLİ BİR BELGE ULAŞTI"

Bugün geldiğimiz nokta. Dün önemli bir belge ulaştı. Arkadaşlara söyledim bunu kamuoyuyla paylaşın diye. Gidiyorsunuz önce temel atıyorsunuz, temel attıktan sonra ihale yapıyorsunuz. Temeli atan firmaya ihaleyi veriyorsunuz, akıl alacak şey mi bu? Önce ihaleyi yaparsınız, kim kazanırsa gider temelini atarsınız.

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