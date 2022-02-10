Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemeyeceğim çıkışına AK Parti'den ilk yanıt

Türkiye gündemi elektrik faturalarını tartışmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve ünlü isimlerin peş peşe faturalara isyan etmesinin ardından siyaset camiasından da en büyük tepki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan geldi. Kılıçdaroğlu dün 22.00'de önemli bir şey açıklayacağım diyerek duyurusunu yaptığı paylaşımında, "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bu güne kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK YANIT

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada gündem olan açıklamasının ardından iktidardan ilk yanıt Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun provokasyon peşinde olduğunu belirten Turan, "Zor bir süreçten geçiyoruz.Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor. Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı?" açıklamasını yaptı.



