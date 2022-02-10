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Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemeyeceğim çıkışına AK Parti'den ilk yanıt

10.02.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturalarında yaşanan belirgin artış siyaset gündeminin de 1 numaralı maddesi oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün sosyal medyada zamlar geri çekilmediği takdirde elektrik faturası ödemeyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk yanıt Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. İşte elektrik faturaları tartışmasının detayları...

Kılıçdaroğlu'nun fatura ödemeyeceğim çıkışına AK Parti'den ilk yanıt

Türkiye gündemi elektrik faturalarını tartışmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve ünlü isimlerin peş peşe faturalara isyan etmesinin ardından siyaset camiasından da en büyük tepki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan geldi. Kılıçdaroğlu dün 22.00'de önemli bir şey açıklayacağım diyerek duyurusunu yaptığı paylaşımında, "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bu güne kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline." ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ'DEN İLK YANIT

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada gündem olan açıklamasının ardından iktidardan ilk yanıt Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Kılıçdaroğlu'nun provokasyon peşinde olduğunu belirten Turan, "Zor bir süreçten geçiyoruz.Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var. Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor. Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı?" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zammı protestosu! 'Geri çekinceye kadar fatura ödemeyeceğim'Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zammı protestosu! 'Geri çekinceye kadar fatura ödemeyeceğim'


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Kemal Kılıçdaroğlu

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