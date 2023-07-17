Kılıçdaroğlu'nun hamlesine 'Jahrein'den 500 bin TL'lik davayla misilleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 200 bin liralık davasına, 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'tan karşı hamle geldi.

"ŞİMDİLİK TELİF HAKKI İHTARI ATTIM"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 'Jahrein' CHP'ye 500 bin liralık telif davası açacağını duyurdu. Kişisel hesabından açıklama yapan Jahrein, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Videoya telif davası açtım dedem. 500 bin tl lazım acil. Şimdilik YouTube üzerinden telif hakkı ihtarı attım. Yasal prosedürü de avukatım bu hafta başlatmış olacak." ifadelerini kullandı.

200 BİN LİRALIK DAVA AÇILMIŞTI

Kılıçdaroğlu, kendisi için sarf ettiği sözler nedeniyle Ahmet Sonuç'a 200 bin TL'lik tazminat davası açmıştı. Ünlü fenomen, bu haberi sosyal medya hesabından duyurmuş ve, "Kendisinin kazandığı savaş yok. Bunu da kaybedeceğine eminim" ifadelerini kullanmıştı.