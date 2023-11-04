Kılıçdaroğlu'nun kongredeki sözlerine İYİ Parti'den ilk tepki: Utanmadan yalan söylemeye devam et

Siyaset gündemi en yoğun hafta sonlarından birini yaşıyor. CHP Ankara'da kongre heyecanı yaşarken genel başkanının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Diğer adayların seçimden çekilmesiyle beraber yarış Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında geçecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kurultay'da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "İş Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince Masa'dan kalkmalar, dönmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ama yılmadık, yıkılmadık, çalıştık. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca, "Bu kurultayımızda şu anda tutuklu olan Tolga Şardan'a, Can Atalay'a, Osman Kavala'ya, Selahattin Demirtaş'a, Tayfun Kahraman'a, Çiğdem Mater'e, Mine Özerden'e, Yiğit Ali Ekmekçi'ye, Hakan Altunay'a ve Barış Pehlivan'a selam gönderiyoruz. Selam olsun size. Demokrasi kahramanları." dedi.

Sen Selo’ya selam söylemeye devam et,

Sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay ,koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et,

Sana değil Cumhurbaşkanlığı,

CHP GB Apoleti bile fazlaymış… — Yasin Öztürk (@Ozturkdenizli) November 4, 2023

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na ilk tepki Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, " Sen Selo’ya selam söylemeye devam et, sonra da sırtından hançerlendim diye sırf kurultay ,koltuk uğruna utanmadan yalan söylemeye devam et... Sana değil Cumhurbaşkanlığı,CHP GB apoleti bile fazlaymış…" ifadelerini kullandı.





