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Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken anlar! 'Gelsin gelsin' diyerek yanına çağırdı, konuşmasını yarıda kesti

29.04.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sefer ki adresi Kayseri oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bayramlarda emekliye 15 bin TL vaadini yineledi. "Ben de bulacağım ve emekliye o parayı vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, 'Gelsin gelsin' diyerek bir gencin fotoğrafa çektirme isteğini kırmadı.

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken anlar! 'Gelsin gelsin' diyerek yanına çağırdı, konuşmasını yarıda kesti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere az bir süre kala mitinglerini sıklaştırdı. Kayseri'de vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Ben ısrar ettim. Asgari ücret kadar vereceksin dedim. Allah izin verirse Kurban Bayramı'nda hesabına 15 bin lira yattığını göreceksin" dedi.

'GELSİN GELSİN' DİYEREK GENCİN İSTEĞİNİ KIRMADI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, konuşmasını yaptığı sırada 'Gelsin gelsin' diyerek bir genci yanına aldı. Gencin fotoğraf çekme istediği kırmayan Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesip birlikte fotoğraf çektirdiler.

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"22 YILDIR YAPAMADILAR, O HIZLI TREN BURAYA GELECEK"

"Kayseri'yi yine bölgenin en güçlü illerinden biri haline getirmek zorundayız, bunu hep beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri Orta Anadolu'nun kilit kenti. Yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar, 22 yıldır yapamadılar. Ama unutmayın Bay Kemal söz verdi mi sözünden dönmez, o hızlı tren buraya gelecek.

"BULACAĞIM VE EMEKLİYE O PARAYI VERECEĞİM"

Bütçede para var. Siyasi iktidar emekliye para vermeyeceğim dedi. Ben ısrar ettim. Asgari ücret kadar vereceksin dedim. Allah izin verirse Kurban Bayramı'nda hesaba 15 bin lira yattığını göreceksin. Parayı nereden bulacaksın diyor. 5'li çeteye nasıl para buluyorsan. Ben de bulacağım ve emekliye o parayı vereceğim. Açlık sınırının altında emekliye aylık veriyorsan bunda adalet yok demektir.

Gençler size sözüm söz, beni cumhurbaşkanı seçtiğinizde çok rahat bir şekilde eleştireceksiniz. O özgürlüğü vereceğim sizlere, eleştiri kadar değerli bir şey yoktur.

Sınırlarımız yol geçen hanına döndü. Tabelada ne yazıyordu? Sınır namustur yazıyordu. Sınırdan geçip geldiler ancak en geç 2 yıl içinde 3 milyon 200 bin Suriyeli kardeşimizi göndereceğiz.

Şu an en çok görülen dava ev sahibi kiracı dahası. TOKİ daha önce 1.5 milyon civarında konut yaparken şimdi 500 bin konut yapıyor. Kime yapıyor bunu sırtı kalınlara yapıyor. Bir çocuk elektrik parası nedeniyle karanlıkta kalıyorsa, Bay Kemal de karanlıktadır.

"KUL HAKKI YEMEDİM VE KUL HAKKI YEDİRMEYECEĞİM"

Yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilebilir mi? Aile Destekleri Sigortası ile sağ elin verdiğini sol el görmeden yardımlar yapılacaktır. O yoksulsa o, onun ayıbı değildir; devleti yönetenlerin ayıbıdır. Benim için her türlü iftira atılır ama şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim.

Bir kişi siyasette zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyorlardır. Malı nereye götürdüklerini biliyorum. Yurt dışına götürdüklerini biliyorum ama tamamını getireceğim.

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

Sinan Ateş, bir genç, temiz, yürekli bir genç ve bir akademisyen Ankara'nın ortasında vuruluyorsa ve katilleri bulunmuyorsa emin olun Gaffar Okkan'ın da faillerini kulaklarından tutup mahkemeye getireceğim. Bizim 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir.

Milliyetçilik herkesin iş, aş sahibi olmasını sağlamaktır. Emperyalizm karşısında diz çökmemesi demektir. Suriye'de 34 askerimizi şehit ettiler. Kim şehit etti Rusya şehit etti. Bu ülkenin cumhurbaşkanı Putin'in ayağına gitti. Putin ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanını kronometreyi açıp dakikalarca kapıda bekletti. Onu da tüm dünyaya izletti. Bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz."

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kayseri Kemal Kılıçdaroğlu

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