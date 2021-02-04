Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'yeni anayasa' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları; Bazı konuları istişare ettik. Genelde ülkemizin konusundan endişelerimiz birbirine benziyor. Elbette bu gelişmeler karşısında da adımlar da atılacak. İlle de herkes aynı adımları atacak anlamına da gelmiyor. Fakat bir dayanışmanın, dirsek temasının olması da elbette ki tabiidir diye düşünüyorum. Bizim herhalde önümüzdeki hafta ilk taslağımız hazır olur diye ümit ediyorum. Görüş bildiririz mutlaka. Bir diyalogun başlamış olması hangi niyetle yapılırsa yapılsın iyidir. Farklı görüşlerde bulunan parti yöneticilerinin bir araya gelmesi ilk ve en önemli adımdır. Meseleleri görüşebilmek, Türkiye'nin problemlerinin çözümünün de ilk ve en önemli adım. Ben bize gelen ister AK Parti olsun, HDP olsun bu görüşmeleri işin tabiatı gereği yorumluyorum. Burada esas olan, zihniyetler. Anayasadan da önce zihniyetlerin değişmesine ihtiyaç var. Sonra anayasayı düzeltirsiniz. Zihniyet değişmeden hiçbir görüşmenin de faydası olmaz.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları; Sayın Genel Başkanın ifade ettiği gibi, çok güzel bir binaları var en azından hayırlı olsuna geldik. Bu vesile ile Türkiye'nin sorunlarını dile getirdik. Çözümler üzerinde de durduk. Türkiye'nin sorunları var evet ama çözülecek sorunlar. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Yeter ki yurttaşların çıkarlarını koruyan politikaları hayata geçirmiş olalım. Görüş teatisinde bulunduk. Dolayısıyla bina tekrar hayırlı olsun diyeyim. Türkiye'nin gerçek gündemi aslında pahalılık, işsizlik, yoksulluk, intiharlar... Türkiye bu gündemden çıkmak zorundadır. Sağlıklı ve tutarlı bir ekonomi politikası izleyerek çıkarmak zorundayız. İsrafı engelleyerek... Ayrıca siyasette çok ciddi bir kutuplaşma var neredeyse kavgaya dönüşecek durumda. Bundan da Türkiye'nin çıkması lazım. İktidar sahiplerinin toplumun, insanın çıkarlarını düşünmesi ve o çerçevede politika oluşturmak zorundadırlar. Dolayısıyla yeni anayasa tartışmasını sayın Erdoğan başlattı. Öncelikle sizin var olan Anayasa'ya uymanız gerekir. Var olan Anayasa'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı esastır. Tarafsızlığı üzerine namusu ve şerefi üzerine yemin edildi mi? Edildi ama buna uyulmuyor. Biz nasıl anayasaya uymayan kişinin verdiği söze nasıl inanacağız ve güveneceğiz?