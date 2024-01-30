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  4. Kilise saldırganları garson çıktı! Teröristlerle ilgili çarpıcı detaylar

Kilise saldırganları garson çıktı! Teröristlerle ilgili çarpıcı detaylar

30.01.2024 23:57 | Son Güncelleme:
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İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada sır perdesi aralanıyor. Saldırganların olay yerine giderken kullandıkları ‘kayıp’ otomobil Beylikdüzü’nde otluk bir alanda bulunurken, saldırıda tetiğe basan DEAŞ’lı teröristlerin garson oldukları ortaya çıktı. İşte yeni detaylar...

Kilise saldırganları garson çıktı! Teröristlerle ilgili çarpıcı detaylar

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken yaşanan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma çerçevesinde yakalanan DEAŞ’lı terörist de dahil hücrede yer alan 28 şüphelinin polisteki sorgusu devam ediyor.

OTOMOBİL BEYLİKDÜZÜ'NDE OTLUK BİR ALANDA BULUNDU!

Çok yönlü olarak yürütülen soruşturmada saldırının şifreleri çözülüyor. Tuncer Cihan adlı vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları ‘kayıp’ otomobille ilgili yeni gelişme yaşandı. 2022 yılında ülkeye giriş yaptığı saptanan ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı Hundai marka otomobilin, Beylikdüzü’nde otluk bir alanda ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Bulunan otomobil, olay yeri inceleme uzmanları ve terörle mücadele ekipleri tarafından hassas şekilde incelemeye alındı. Eylemde tetiğe basan DEAŞ’lı teröristlerce olay yerine giderken kullanılan araçtan elde edilen parmak izleri ile ilgili rapor soruşturma dosyasına girecek.

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RESTORANDA MÜŞTERİLERE SERVİS AÇAN İKİ 'GARSON' TERÖRİST!

Saldırıda perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, zanlıların Türkiye’deki bağlantıları, kimlerle irtibat kurdukları, saldırıda kullandıkları silahları ve mermileri nereden temin ettikleri mercek altına alındı. Kanlı saldırıya ilişkin soruşturmada öne çıkan ayrıntılar arasında, yurda giriş tarihleri ve “uyuyan hücre” olarak faaliyet gösterdikleri dönemdeki yaşamsal faaliyetleri yer alıyor. Hücre üyeleri hakkındaki çarpıcı detaylara göre faillerin Bahçelievler ilçesinde hizmet veren bir sushi restoranında çalıştıkları ortaya çıktı. Bir süreden beri söz konusu restoranda “garson“ olarak çalıştıkları öğrenilen şahısların, maddi giderlerini kayıt dışı çalıştıkları bu işyerinden aldıkları maaşla karşıladıkları anlaşıldı.

KİLİSE ÇEVRESİNDE AYRI AYRI KEŞİF YAPMIŞLAR!

Kilisedeki ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, olayın meydana geldiği Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi çevresinde keşif faaliyetine rastladı. İki terörist ile onlara yardım ve yataklık eden hücredeki diğer kişilerin görev dağılımında kilise çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetinde bulundukları anlaşıldı. Saldırganların söz konusu bölgeye keşif için fraklı günlerde ayrı ayrı gittikleri, bunlara öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist kilise saldırgan
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