Kilo sorununu yok eden mucize yöntem! Yağları eritip vücudu inceltiyor! İşte 1 ayda 7 kilo vermenin sırrı...

Fazla kilolarından şikayetçi olanları sevindirecek açıklama bilim insanları tarafından yapıldı. Uzmanlara göre bu kişiler yürüyüş yaparken yalnızca bazı püf noktalara dikkat etmeli. Kilo sorununu yok eden mucize yöntemi deneyerek hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz.

1 SAATTE 400 KALORİ YAKIN

Yürüyüş yaparken vücudun sinir, kas ve sindirim sistemi etkileniyor. Dolayısıyla koşunun yanı sıra tempolu bir yürüyüş de kilo verme sürecinde faydalı oluyor. Uzmanlar, düz yapılan yürüyüşlerin kilo vermede yeterli olmayacağını vurgulayıp 30 dakikalık tempolu yürüyüşleri tavsiye ediyorlar. Yapılan açıklamaya göre bu şekilde 200 kalori yakmak mümkün. Süreyi 1 saate çıkardığınız takdirde 400 kalori yakabilirsiniz.

TEMPONUZU DÜŞÜRMEYİN

Tempolu yürüyüşlerde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise ara verilmemesi. Yürüyüş sırasında herhangi bir egzersiz yapılması da önerilmiyor. Temponun düşmemesi için egzersizler ya yürüyüşten önce ya da sonra yapılmalı.

1 HAFTA YÜRÜYÜŞ, 3 GÜN EGZERSİZ

Bilim insanları, zayıflamak için yapılan yürüyüşün her gün tekrarlanması konusunda uyarıyor. Haftanın 3 günü egzersiz yapılması gerektiğini belirten uzmanlara göre; her gün yapılan 1 saatlik yürüyüş ve düzenli bir şekilde haftanın 3 günü yapılan egzersiz, zayıflama sürecine katkı sağlayabilir. Fakat bunu yaparken sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, 1 ayda 7 kilo vermenin bu şekilde mümkün olabileceğini vurguluyorlar.

