Kilo vermek isteyenler dikkat: 16 saat tok tutan salata tarifi!

Ödem ve şişkinlik gibi rahatsız edici durumlarda genellikle daha hafif öğünler tercih edilir. Böyle durumlarda kurtarıcınız olacak bu pratik ve tok tutan salata tarifini deneyebilirsiniz. Üstelik hem lezzetli hem de hazırlanışı oldukça kolay. İşte saatlerce tok tutan salata tarifi...
MALZEMELER
1 kase yıkanmış semizotu
2 salatalık
1 demet maydanoz
3 yemek kaşığı çökelek
15 adet siyah zeytin
Yarım limonun suyu
2 yemek kaşığı zeytin yağı
Bu salata tarifi 16 saat tok tutuyor, İştah kesiyor ve zayıflatıyor. Bu tarifi dilediğiniz bir öğünün yerine tüketebilirsiniz.
Omega-3 yağ asitleri, A ve C vitaminleri, lif ve diğer besin maddeleri sayesinde, semizotunun kalp sağlığı, sindirim sağlığı ve genel sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle sağlıklı beslenme ve doğal tedavi yöntemlerine ilgi duyanlar, semizotunu diyetlerine dahil etmeyi deneyebilirler.