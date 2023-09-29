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    4. Kilo vermek isteyenler dikkat: 16 saat tok tutan salata tarifi!

    Kilo vermek isteyenler dikkat: 16 saat tok tutan salata tarifi!

    29.09.2023 09:00 | Son Güncelleme:
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    Hem kilo vermek hem de daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler genelde sağlıklı beslenme ve diyet listeleri ile besleniyorlar. Bu salata tarifi içeriğindeki zengin besin maddeleri ile saatlerce tok tutma özelliğine sahip. Aynı zamanda iştahı da keserek zayıflamanıza yardımcı oluyor.

    Ödem ve şişkinlik gibi rahatsız edici durumlarda genellikle daha hafif öğünler tercih edilir. Böyle durumlarda kurtarıcınız olacak bu pratik ve tok tutan salata tarifini deneyebilirsiniz. Üstelik hem lezzetli hem de hazırlanışı oldukça kolay. İşte saatlerce tok tutan salata tarifi...

    YEDİKÇE ZAYIFLATAN TOK TUTAN SALATA TARİFİ

    MALZEMELER

    • 1 kase yıkanmış semizotu

    • 2 salatalık

    • 1 demet maydanoz

    • 3 yemek kaşığı çökelek

    • 15 adet siyah zeytin

    • Yarım limonun suyu

    • 2 yemek kaşığı zeytin yağı

    • 1 çay kaşığı çörekotu tanesi

    semizotu

    Bu salata tarifi 16 saat tok tutuyor, İştah kesiyor ve zayıflatıyor. Bu tarifi dilediğiniz bir öğünün yerine tüketebilirsiniz.

    SEMİZOTU FAYDALARI

    Omega-3 yağ asitleri, A ve C vitaminleri, lif ve diğer besin maddeleri sayesinde, semizotunun kalp sağlığı, sindirim sağlığı ve genel sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle sağlıklı beslenme ve doğal tedavi yöntemlerine ilgi duyanlar, semizotunu diyetlerine dahil etmeyi deneyebilirler.

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