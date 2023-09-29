Kilo vermek isteyenler dikkat: 16 saat tok tutan salata tarifi!

Ödem ve şişkinlik gibi rahatsız edici durumlarda genellikle daha hafif öğünler tercih edilir. Böyle durumlarda kurtarıcınız olacak bu pratik ve tok tutan salata tarifini deneyebilirsiniz. Üstelik hem lezzetli hem de hazırlanışı oldukça kolay. İşte saatlerce tok tutan salata tarifi...

YEDİKÇE ZAYIFLATAN TOK TUTAN SALATA TARİFİ

MALZEMELER

1 kase yıkanmış semizotu

2 salatalık

1 demet maydanoz

3 yemek kaşığı çökelek

15 adet siyah zeytin

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytin yağı

1 çay kaşığı çörekotu tanesi

Bu salata tarifi 16 saat tok tutuyor, İştah kesiyor ve zayıflatıyor. Bu tarifi dilediğiniz bir öğünün yerine tüketebilirsiniz.

SEMİZOTU FAYDALARI

Omega-3 yağ asitleri, A ve C vitaminleri, lif ve diğer besin maddeleri sayesinde, semizotunun kalp sağlığı, sindirim sağlığı ve genel sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Özellikle sağlıklı beslenme ve doğal tedavi yöntemlerine ilgi duyanlar, semizotunu diyetlerine dahil etmeyi deneyebilirler.



