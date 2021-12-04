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Kimse anlam veremedi! Çaldı, gezdi, dereye attı

04.12.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de A.A., çaldığı motosikletle bir süre gezdikten sonra motosikleti dere yatağına attı. Jandarma A.A.'yı yakalarken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimse anlam veremedi! Çaldı, gezdi, dereye attı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında Boğaziçi Beldesi Yazlık Mahallesinde dere içerisindeki motosikleti gördü.

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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Jandarmanın, bölgede başlattığı çalışma sonucu şüpheli A.A. yakalandı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu elektrikli motosikletin saat 04.12’de Düzce Üniversitesi kampüsünün önünden çalındığı, A.A.’nın motosiklet ile bir süre gezdikten sonra aracı dere yatağına attığı tespit edildi.

O ANLAR KAMERADA

Motosikletin çalındığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.A., işlemleri için Düzce Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine getirildi, motosiklet ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Düzce
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