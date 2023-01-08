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Kimse gerçek yaşını bilemiyor! Daha genç görünmesinin sırrını öğrenmek için yalvarıyorlar

08.01.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar daha genç görünmek için çeşitli cerrahi yöntemlere başvuruyor. Ancak ameliyat olmadan da doğal bir şekilde genç görünüm kazanabilirsiniz. TikTok'ta 50 yaşında olmasına kimsenin inanmadığı bir kadın genç görünmesini sağlayan güzellik sırlarını paylaştı.

Kimse gerçek yaşını bilemiyor! Daha genç görünmesinin sırrını öğrenmek için yalvarıyorlar

Vücudumuz belirli bir yaştan sonra çok daha yorgun ve yaşlı görünmeye başlıyor. Zararlı yaşam alışkanlıkları erken yaşlarda yaşlı görünüme neden olabiliyor. Ancak yapılan doğru bakımlar ile yaşınızı göstermeden gencecik durmanız mümkün. TikTok'ta güzellik sırlarını paylaşan Fabiana, kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

GÜZELLİK SIRLARINI ÖĞRENMEK İÇİN YALVARIYORLAR

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Fabiana, insanların genellikle onun olduğundan çok daha genç olduğunu düşündüklerini açıkladı. Sadece bu da değil, her zaman güzellik sırları için yalvardıklarını ve genç kalmak için en iyi ipuçlarını ve püf noktalarını bilmek istediklerini açıkladı. "Bana çok soruluyor, 50 yaşında nasıl bu kadar genç görünüyorum"

GENÇ GÖZÜKMEK İÇİN BOTOKS YAPTIRMAYA GEREK YOK

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Genç bir görünüm elde etmek için yemin ettiği kuralları açıkladı ve hayır, Fabiana'ya göre güzellik uzmanına gidip yüzünüze Botox enjekte etmenize gerek kalmayacak. Fabiana'ya göre, genç bir teni korumaya yönelik basit ipuçları tamamen ücretsiz - evet, doğru duydunuz.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZINI BENİMSEMEK ÖNEMLİ

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Fabiana şunları söyledi: "Dengeyi koruyarak sağlıklı yiyecekleri seçiyorum. Haftada üç-beş kez egzersiz yapıyorum. Sağlıklı ilişkilere sahip olmayı seçiyorum."

KENDİNİZİ GENÇ VE İYİ HİSSEDİN

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“Her zaman bana hizmet eden bakış açısını seçerim. Temel olarak fiziksel ve zihinsel sağlığıma odaklanıyorum. En önemlisi, kendinizi genç ve İYİ HİSSEDERSENİZ, başkalarına da genç GÖRÜNÜRSÜNÜZ."

OLUMSUZ HİSSETMEYİ BIRAKIN

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TikTok kullanıcıları, Fabiana'nın yaşına göre ne kadar harika göründüğü karşısında şaşkına döndü ve birçoğu onun tavsiyesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için can atıyordu. Bir sosyal medya kullanıcısı sordu: "Size hizmet eden bakış açısını seçmeyi açıklayabilir misiniz?" Fabiana, "Düşünme biçiminiz, gerçekliğinizi yaratır. Olumsuz çağrışımlı bir durum görmeyi seçtiğinizde, olumsuz hissedecek ve olumsuz davranacaksınız.”

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