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Kimse yeni doğan bebeğinin gerçek kilosuna inanmıyor! "Her an yürüyebilir"

24.01.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik süreci kadınlar için oldukça zorlu geçebiliyor. Özellikle kilolu bebekler kadınların daha fazla sırt ağrısı çekmesine neden olabiliyor. TikTok'ta yeni doğan bebeğinin kilosunu görünce şok yaşadığını paylaşan bir kadın bebeğinin devasa boyutlarda olduğunu söyledi.

Kimse yeni doğan bebeğinin gerçek kilosuna inanmıyor! "Her an yürüyebilir"

Skye Shanelle Foster, bebeğinin normale göre daha kilolu doğacağını tahmin ediyordu. Ancak oğlunu ilk görüşünde kilosuna şaşırdığını paylaştı. Genç anne TikTok'ta yayınladığı doğum öyküsü videosunda hamileliğinden doğumuna kadar geçen anlardan fotoğrafları paylaştı.

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Erken doğum yaptığını söyleten Skye, yeni doğan oğlunun hastanedeki fotoğraflarını yayınladı ve birçok kişi onu yürümeye başlayan bir çocuğun boyutuna benzetti. Skye oğlunun yaklaşık 5 buçuk kilo ağırlığında olduğunu belirtti.

"KORKUNÇTU AMA BUNU DÜNYALARA DEĞİŞMEM"

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“Doğum 13 Kasım'da olacaktı, 8 Kasım'da hastaneye yattım. 11'inde doğurdum. Ayın 16'sına kadar hastaneden ayrılamadım." Travmatik doğum deneyimi hakkında konuşan Skye şunları kaydetti: "Korkunçtu ama bunu dünyalara değişmem"

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OĞLUNUN BOYUTUNA İNANAMIYORLAR

TikTok kullanıcıları, Skye'ın oğlunun boyutuna inanamadı ve birçoğu onun bir yürümeye başlayan çocuk kadar büyük göründüğünü söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı "Sen tam bir savaşçısın! Sırtım benden vazgeçerdi.” dedi. Yeni doğum yapan bir anne yorum yaptı: “Vay canına!! 5 aylık çocuğumla aynı kiloda.” Başka biri, "Vay, gördüğüm en büyük yeni doğanlardan biri" dedi.

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