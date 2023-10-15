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Kimsenin başına gelmesin diye uyardı! WhatsApp'tan gelen mesajda kimlik fotoğrafını gören doktor, kafası karışınca 750 bin lirasından oldu

15.10.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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İzmir'de bir hastanede görev yapan doktor Tinatin Gelenava Öncan'a bir telefon geldi ve terör olayına karıştığı söylendi. Öncan çoğu kimsenin vereceği tepkiyi verip inanmadı ve telefonu kapattı. Ancak bu kez WhatsApp'tan kendi kimlik fotoğrafı gönderildi ve tekrar telefon aldı, Diyarbakır başsavcısıyla konuştuğunu düşündü. Kafası karışıp paniğe kapılan doktor Özcan gitgide tuzağa düştüğünün farkında değildi. Altınlarını bozdurup 750 bin lirasından olduğunda ise iş işten geçmişti.

Kimsenin başına gelmesin diye uyardı! WhatsApp'tan gelen mesajda kimlik fotoğrafını gören doktor, kafası karışınca 750 bin lirasından oldu

Dolandırıcılar Gürcistan asıllı Dr. Tinatin Gelenava Öncan'ın aklını çeldi, şehitler üzerinden vatansever duygularını da istismar ederek ağına düşürdü. Kendisini telefonda polis ve başsavcı olarak tanıtan biri kadın 3 kişiye Özcan hem altınlarını hem de çektiği 320 bin lira krediyi gönderdi. Başta duyduklarına inanmayan Özcan, kafası karışınca dolandırıcıların isteklerine bir bir yerine getirdiğini fark etmedi.

ÖNCE İNANMAYIP TELEFONU KAPATTI

Polisin zanlıların yakalanması için çalışma yürüttüğü olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Öncan, hastanede çalıştığı bir gün telefonla kendisini arayanların terör olayına karıştığını söylediğini, buna inanmayarak telefonu kapattığını anlattı.

KAFASI KARIŞINCA DİNLEMEYE BAŞLADI

Kendisini yeniden arayan bir kadının polis olduğunu, durumun çok ciddi olduğunu söylediğini ifade eden Öncan, "Bana WhatsApp'tan fotoğraflar ve belgeler gönderdiler. Mesaja baktım, gerçekten kimliğimi gördüm. Teröre karışmış insanların fotoğraflarını gördüm. Beni tekrar arayıp güya Diyarbakır başsavcısıyla konuşturdular. Üç şehit olduğu, para ve silah çalındığı, FETÖ ve terör olaylarında kimliğimin kullanıldığını söylediler. Kafam karıştı, dinlemeye başladım." dedi.

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KİMLİK FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDI

Telefondaki kişinin kendisinin özel bilgilerinin satıldığını, çalıntı olan para ve altınların da üzerinde gözüktüğünü söylediğini anlatan Öncan, kimlik fotoğrafından dolayı ikna olarak paniğe kapıldığını söyledi.

"ALTINLARI GÜVENİLİR YERE KOY Kİ POLİSLER ALMASIN"

Öncan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evime baskına geleceklerini, beni tutuklayacaklarını belirttiler. Elimdeki altınları alacaklarını söylediler. Beni sürekli telefonda tuttular. Telefon kapandı tekrar aradılar. Arkadan polis sireni sesleri geliyordu. Benden elimdeki altınları göstermemi söylediler çünkü çalıntı altınlarla aynı olup olmadığını görmek istediler. Ben de fotoğraf çekip gönderdim. Buna istinaden 'evet güzel, sen şimdi bu altınları güvenilir bir yere koymalısın ki polisler baskına geldiğinde bu altınları almasınlar' dediler. Benden altınları bozdurmamı istediler. Ben de altınlarımı aldım, en yakın kuyumcuda bozdurdum. Bu parayı onların verdikleri IBAN numarasına göndermemi, orada güvende olacağını, operasyon bittikten sonra da geri verecekleri söylediler. Ben de inandım."

"NE KADAR KREDİ ÇEKEBİLİYORSAN ÇEK"

Dolandırıcıların bununla da yetinmediğini, bankada parası olup olmadığını sorduğunu belirten Öncan, parasının olmadığını söyleyince kendisini maaş aldığı bankaya yönlendirdiklerini kaydetti.

Banka şubesine giderken dolandırıcıların telefonu kapattırmadıklarını, kimseyle konuşmamasını istediklerini, kendisini adım adım takip ettiklerini söylediklerini dile getiren Öncan, şöyle devam etti:

"Bana 'Dolandırıcılar senin hesabını ele geçirmiş. Ne kadar kredi çekebiliyorsan çek. Onlar çekmeden sen çek. Bir hesaba koy ki o krediyi kurtaralım' dediler. Buna da inandım. 5 dakikada kredi onaylandı ve söyledikleri hesaba yatırdım. Bana operasyonun başladığını, bankaya polisin baskın yapacağını, şubeden çıkıp izlememi söylediler. Gelen giden olmadı. O sırada eşim bana ulaştı, 'galiba dolandırılıyorsun dikkatli ol' dedi. 10 dakika sonra eşim polislerle birlikte bankaya geldi ama hesaptaki paralar gitmişti."

ŞEHİTLER ÜZERİNDEN DUYGU SÖMÜRÜSÜ

Bozdurduğu altınlar ve çektiği 320 bin lira krediyle birlikte yaklaşık 750 bin lira dolandırıldığını ifade eden Öncan, bu süreçte dolandırıcılarla 4,5 saat telefonla konuştuğunu, telefonu kapatmak istediğinde kendisine "hanımefendi bizim her gün kaç tane şehidimiz oluyor biliyor musunuz? Bize yardımcı olacaksınız." dediklerini, vatanseverlik duygularıyla, suçluların yakalanmasına yardımcı olma isteğiyle hareket ettiğini dile getirdi.

750 BİN LİRA DOLANDIRILDIKTAN SONRA HERKESE ÇAĞRI YAPTI

Öncan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm vatandaşlara çağrı yapmak istiyorum; kesinlikle buna kanmayın, inanmayın. Gelecek varsa gelsin, polis olsun, savcı olsun, kim olursa olsun yüz yüze görmeden bir şey yapmayın. Çevreden yardım isteyin, korkmayın. Tek başınıza kahramanlık yapmaya kalkışmayın."

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Doktor

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