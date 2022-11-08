Kimyon tohumu çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kimyon tohumu çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Kimyon tohumu, maydonozgiller ailesinden gelir. Kimyonun bilimsel olarak kullanılan bir diğer adı ise "cuminum cyminum" şeklindedir. Kimyon, Hint mutfağında en çok kullanılan baharat türlerinden biri olmasının yanı sıra, ülkemizde de sıklıkla tercih edilir. Kimyon tohumu çayı, içinde bulundurduğu vitaminler ve metabolizmaya olan olumlu etkileri sayesinde sıklıkla tercih edilen bitkisel çaylardan birisidir. Peki, kimyon tohumu çayı neye iyi gelir?
Kimyon tohumu çayı faydaları oldukça fazladır. En bilinen faydası sindirim sistemiyle ilgili olan kimyon tohumu çayı faydaları şu şekildedir:
Kimyon tohumu çayının faydaları ne kadar çok olsa dahi tüketim konusunda dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda yan etki olarak, mide ekşimesi, baş dönmesi, karın ağrısı gibi etkiler gösterebilir. Uzmana danışılarak tüketilmesi durumunda kişinin daha sağlıklı sonuçlar alması beklenir.
Kimyon tohumu çayı tarifi oldukça basittir. Öncelikle bu çayın kimyon tohumu ile yapıldığına dikkat edilmeli, kimyon tozunu tercih edilmemelidir. Aktarlardan alınan kimyon tohumunu daha öncesinden kaynatılan bir su bardağına, bir çay kaşığı kadar atılarak demlenir.
Kimyon tohumu çayı nasıl demlenir?
Yapımı oldukça basit olan kimyon tohumu çayı en çok tercih edilen bitkisel ürünlerden birisidir. Burada önemli olan detaylardan birisi demleme işlemi ve süresidir. Öncelikle cezveye bir su bardağı su koyulur ve daha sonrasında üzerine bir çay kaşığı kimyon tohumu atılır. Su kaynamaya başladığında altı kısılır ve demleme aşamasını geçilir. Demleme süresi çok bekletildiğinde acı bir tat vermeye başlar. Önerilen demleme süresi olan 5-6 dakika geçtikten sonra kimyon tohumları süzülür ve çay içime hazır hâle gelir. Bu aşamalardan sonra bitki çayının ılıkken tüketilmesi tavsiye edilir. İsteğe göre çaya aroma verebilmek adına limon ve bal eklemesi yapılır.
Yapılan araştırmalar sonucunda kilo verme sürecinde bitki çaylarının önemli bir yere sahip oldukları biliniyor. Bunlardan birisi de kimyon tohumu çayıdır. Metabolizmayı hızlandırması ile bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kimyon tohumu çayı düşük kalori oranına sahip olması ve ödem attırması da kilo vermeye yardımcı olur. Bu noktada önemli olan kişinin zayıflamak için belirli bir diyet listesine sahip olmasıdır. Diyet listesi eşliğinde kullanılacak olan kimyon tohumu çayı, bağırsak hareketliliği sayesinde tüketicinin kilo vermesine yardımcı olur.
Kimyon tohumu çayının faydaları oldukça fazladır. Stres ve gerginliği azaltan kimyon tohumu çayı kadınların adet dönemleri için kullanabilecekleri bir çaydır. Regl söktürücü olarak kullanılabilen kimyon tohumu çayı aynı zamanda bedensel olarak detoks etkisi görür. Bu sayede daha sakin ve gerginlikten uzak ruh hâlinde olmayı kolaylaştırır.