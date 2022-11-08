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Kimyon tohumu çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kimyon tohumu çayı nasıl yapılır ve demlenir?

08.11.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Roma ve Yunan dönemlerine dayanan ve faydalı bir baharat olan kimyon sıkça yemeklerde baharat olarak kullanılır. Kimyon tohumu mutfaklarda sıklıkla yer verilen bir baharat türüdür. Vitamin bakımından zengin olan kimyon tohumu, çay olarak tüketildiğinde alternatif tıp yöntemleri arayan kişiler için çok önemli bir bitkisel üründür. Sinir, stres azalmasına yardımcı olan kimyon tohumu çayı neye iyi gelir, kimyon tohumu çayı tarifi nedir?

Kimyon tohumu çayı faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kimyon tohumu çayı nasıl yapılır ve demlenir?

Kimyon tohumu, maydonozgiller ailesinden gelir. Kimyonun bilimsel olarak kullanılan bir diğer adı ise "cuminum cyminum" şeklindedir. Kimyon, Hint mutfağında en çok kullanılan baharat türlerinden biri olmasının yanı sıra, ülkemizde de sıklıkla tercih edilir. Kimyon tohumu çayı, içinde bulundurduğu vitaminler ve metabolizmaya olan olumlu etkileri sayesinde sıklıkla tercih edilen bitkisel çaylardan birisidir. Peki, kimyon tohumu çayı neye iyi gelir?

Kimyon tohumu çayı ne işe yarar?

Kimyon tohumu çayı faydaları oldukça fazladır. En bilinen faydası sindirim sistemiyle ilgili olan kimyon tohumu çayı faydaları şu şekildedir:

  • Sindirim sistemine iyi gelmesiyle birlikte rahatlamaya yardımcı olur.
  • Mide de oluşan şişkinlikleri gidererek gaz giderici görevi görür.
  • İçinde bulundurduğu C vitamini ve demir sayesinde kansızlığın önler.
  • C vitamininin yanı sıra E vitamini sayesinde cilt sağlığını korur ve cildin genç kalmasını sağlar.
  • Demlenen kimyon tohumu çayını bir süre dinlendirip cilde uygulandığında cildin yağdan arınmasını sağlar.
  • Vücudun alması gereken vitamin değerlerini karşılar.
  • Vücut direncinin yükselmesine ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.
  • Çok iyi bir antioksidan deposu görevini üstlenir.
  • İyi bir balgam sökücüdür.
  • İnsanlarda bulunan stres seviyesini azaltır.
  • Gevşetici etkisi sayesinde uyku problemlerine yardımcı olur.
  • Yağ yakımını hızlandırması sayesinde kilo verimini kolaylaştırır.
  • Yüksek bir kalsiyum kaynağı olmasıyla birlikte kemik sağlığı açısından önemlidir.

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Kimyon tohumu çayının faydaları ne kadar çok olsa dahi tüketim konusunda dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda yan etki olarak, mide ekşimesi, baş dönmesi, karın ağrısı gibi etkiler gösterebilir. Uzmana danışılarak tüketilmesi durumunda kişinin daha sağlıklı sonuçlar alması beklenir.

Kimyon tohumu çayı nasıl yapılır?

Kimyon tohumu çayı tarifi oldukça basittir. Öncelikle bu çayın kimyon tohumu ile yapıldığına dikkat edilmeli, kimyon tozunu tercih edilmemelidir. Aktarlardan alınan kimyon tohumunu daha öncesinden kaynatılan bir su bardağına, bir çay kaşığı kadar atılarak demlenir.

Kimyon tohumu çayı nasıl demlenir?

Yapımı oldukça basit olan kimyon tohumu çayı en çok tercih edilen bitkisel ürünlerden birisidir. Burada önemli olan detaylardan birisi demleme işlemi ve süresidir. Öncelikle cezveye bir su bardağı su koyulur ve daha sonrasında üzerine bir çay kaşığı kimyon tohumu atılır. Su kaynamaya başladığında altı kısılır ve demleme aşamasını geçilir. Demleme süresi çok bekletildiğinde acı bir tat vermeye başlar. Önerilen demleme süresi olan 5-6 dakika geçtikten sonra kimyon tohumları süzülür ve çay içime hazır hâle gelir. Bu aşamalardan sonra bitki çayının ılıkken tüketilmesi tavsiye edilir. İsteğe göre çaya aroma verebilmek adına limon ve bal eklemesi yapılır.

Kimyon tohumu çayı zayıflatır mı?

Yapılan araştırmalar sonucunda kilo verme sürecinde bitki çaylarının önemli bir yere sahip oldukları biliniyor. Bunlardan birisi de kimyon tohumu çayıdır. Metabolizmayı hızlandırması ile bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kimyon tohumu çayı düşük kalori oranına sahip olması ve ödem attırması da kilo vermeye yardımcı olur. Bu noktada önemli olan kişinin zayıflamak için belirli bir diyet listesine sahip olmasıdır. Diyet listesi eşliğinde kullanılacak olan kimyon tohumu çayı, bağırsak hareketliliği sayesinde tüketicinin kilo vermesine yardımcı olur.

Kimyon tohumu çayı adet söktürür mü?

Kimyon tohumu çayının faydaları oldukça fazladır. Stres ve gerginliği azaltan kimyon tohumu çayı kadınların adet dönemleri için kullanabilecekleri bir çaydır. Regl söktürücü olarak kullanılabilen kimyon tohumu çayı aynı zamanda bedensel olarak detoks etkisi görür. Bu sayede daha sakin ve gerginlikten uzak ruh hâlinde olmayı kolaylaştırır.

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