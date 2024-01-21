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  4. Kira kavgası kötü bitti! Eniştesini silahla vurarak öldürdü

Kira kavgası kötü bitti! Eniştesini silahla vurarak öldürdü

21.01.2024 23:31 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te bir kişi, kira yüzünden bir süredir tartışmalar yaşadığı eniştesini silahla vurarak öldürdü.

Kira kavgası kötü bitti! Eniştesini silahla vurarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C. ile eniştesi Sezai Altın (48) arasında kira anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.C., eniştesini silahla vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, Sezai Altın’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altın’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Altın'ı vurarak kaçan kayınbiraderi S.C.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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