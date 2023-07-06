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Kira zammı tartışması kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

06.07.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kira zammı tartışmasında kan aktı. Tartışmaya dahil olan ev sahibinin oğlu, silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Gültepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen ev sahibi, kiracısı İbrahim Özkan'ın kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralanan Özkan'ı çevredeki bir dükkana götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Özkan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardında kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi. Görüntüler de ev sahibinin oğlunun yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş ettikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

(DHA)

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Küçükçekmece silahlı saldırı Kiracı ev sahibi kira zammı

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