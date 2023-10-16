Kiracısıyla telefonda tartıştı, olay yerine gelip silahına sarıldı! İstanbul'da ev sahibi dehşeti: Kaçarlarken kameraya yakalandılar

Ev sahipleri ile kiracılar arasında korkunç şekilde biten tartışmaların sonuncusu dün Sultangazi'de yaşandı. Aynı binadaki kiracı iki ailenin tartışması ev sahibinin kulağına gitti. Telefonda kiracısıyla tartışan ev sahibi, çok geçmeden olay yerine geldi ve kiracısının damadına ateş açtı. Damat yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Sokakta yaşanan hareketli anlar ile ev sahibi ve kardeşinin kaçışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada kiracı olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında kiracılardan biri ev sahibini arayarak yaşananları anlattı. Ev sahibi ise kendisini arayan kiracısı ile telefonda tartışarak görüşmeyi sonlandırdı.

Kiracı, bu sefer de damadı Selahattin Kaçmazer'i arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine Kaçmazer, ev sahibini arayarak tepki gösterdi. Kaçmazer, daha sonra kaynanasının yanına gitti.

Kısa bir süre sonra ise, Arnavutköy'de yaşadığı öğrenilen ev sahibi ve kardeşi olay yerine geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında ev sahibi belindeki tabancayı çıkarak, Kaçmazer'e üç el ateş etti. Kurşunlar, Kaçmazer'in her iki bacağına isabet etti.

Ev sahibi ve kardeşi geldikleri araca binerek olay yerinden kaçarken, Kaçmazer yakınları tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Kaçmazer, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Kaçmazer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Selahattin Kaçmazer

EV SAHİBİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay sonrası ev sahibinin geldiği otomobile binerek kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktaki bağrışmalar eşliğinde ev sahibi ve kardeşinin otomobile binerek sokaktan uzaklaştığı anlar yer aldı.

(DHA)

