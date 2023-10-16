HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kiracısıyla telefonda tartıştı, olay yerine gelip silahına sarıldı! İstanbul'da ev sahibi dehşeti: Kaçarlarken kameraya yakalandılar

Kiracısıyla telefonda tartıştı, olay yerine gelip silahına sarıldı! İstanbul'da ev sahibi dehşeti: Kaçarlarken kameraya yakalandılar

16.10.2023 11:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracılar kendi arasındaki tartışmayı çözemeyince biri ev sahibini aradı, ev sahibi de tartışmaya dahil olunca olay yerine gelip dehşet saçtı. Olay dün İstanbul'da meydana geldi. Gece yarısına doğru kardeşiyle olay yerine gelen ev sahibi silahına sarıldı, kan döküp olay yerinden kaçtı! O anlar kameraya yansıdı.

Kiracısıyla telefonda tartıştı, olay yerine gelip silahına sarıldı! İstanbul'da ev sahibi dehşeti: Kaçarlarken kameraya yakalandılar

Ev sahipleri ile kiracılar arasında korkunç şekilde biten tartışmaların sonuncusu dün Sultangazi'de yaşandı. Aynı binadaki kiracı iki ailenin tartışması ev sahibinin kulağına gitti. Telefonda kiracısıyla tartışan ev sahibi, çok geçmeden olay yerine geldi ve kiracısının damadına ateş açtı. Damat yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Sokakta yaşanan hareketli anlar ile ev sahibi ve kardeşinin kaçışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

-sultangazi039de-ev-sahibi-tartistigi-kiracisini-vurdu-_5138_dhaphoto1

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada kiracı olan iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında kiracılardan biri ev sahibini arayarak yaşananları anlattı. Ev sahibi ise kendisini arayan kiracısı ile telefonda tartışarak görüşmeyi sonlandırdı.

-sultangazi039de-ev-sahibi-tartistigi-kiracisini-vurdu-_5138_dhaphoto2

Kiracı, bu sefer de damadı Selahattin Kaçmazer'i arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine Kaçmazer, ev sahibini arayarak tepki gösterdi. Kaçmazer, daha sonra kaynanasının yanına gitti.

-sultangazi039de-ev-sahibi-tartistigi-kiracisini-vurdu-_5138_dhaphoto3

Kısa bir süre sonra ise, Arnavutköy'de yaşadığı öğrenilen ev sahibi ve kardeşi olay yerine geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma burada da devam etti. Tartışma sırasında ev sahibi belindeki tabancayı çıkarak, Kaçmazer'e üç el ateş etti. Kurşunlar, Kaçmazer'in her iki bacağına isabet etti.

-sultangazi039de-ev-sahibi-tartistigi-kiracisini-vurdu-_5138_dhaphoto4

Ev sahibi ve kardeşi geldikleri araca binerek olay yerinden kaçarken, Kaçmazer yakınları tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Kaçmazer, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Kaçmazer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

-sultangazi039de-ev-sahibi-tartistigi-kiracisini-vurdu-_5138_dhaphoto5
Selahattin Kaçmazer

EV SAHİBİNİN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay sonrası ev sahibinin geldiği otomobile binerek kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktaki bağrışmalar eşliğinde ev sahibi ve kardeşinin otomobile binerek sokaktan uzaklaştığı anlar yer aldı.

İlginizi Çekebilir

İsmail Saymaz kaynağı belirsiz paranın miktarını açıkladı! Dilan Polat'a operasyon şoku

İsmail Saymaz kaynağı belirsiz paranın miktarını açıkladı! Dilan Polat'a operasyon şoku

 'Yüz evlilik yapsa da...' En yakın arkadaşıyla eşini tanıştırdı, kaçtılar

'Yüz evlilik yapsa da...' En yakın arkadaşıyla eşini tanıştırdı, kaçtılar

 Parkta oynarken kasığından vuruldu! "Kızlarımı taciz etti, bir araba parası 500 bin lira istiyorlar"

Parkta oynarken kasığından vuruldu! "Kızlarımı taciz etti, bir araba parası 500 bin lira istiyorlar"

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-5'te sürücülerden litre litre benzin topladı! Gerçeğin farkına varınca...E-5'te sürücülerden litre litre benzin topladı! Gerçeğin farkına varınca...
İki terörist daha etkisiz hale getirildi! "İnlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"İki terörist daha etkisiz hale getirildi! "İnlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz"
Musk'ın platformu X, o ülkede para cezasına çarptırıldı! Gerekçe ise...Musk'ın platformu X, o ülkede para cezasına çarptırıldı! Gerekçe ise...
Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.