Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

K\u0131rg\u0131z T\u00fcrkleri, bulunduklar\u0131 b\u00f6lgede ya\u015fam tarzlar\u0131, gelenekleri ve binicilikteki ustal\u0131klar\u0131yla dikkati \u00e7ekiyor. \n\nKurduklar\u0131 oba ve evlerinde eksik etmedikleri, k\u0131l\u0131\u00e7, yay, ok gibi aletlerle geleneksel k\u00fclt\u00fcrlerini ya\u015fatmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPARTNER'E\u015fimin ete\u011fini de \u00f6perim, aya\u011f\u0131n\u0131 da \u00f6perim... Bundan kime ne!'Ko\u00e7lar\u0131n \u2019Sultan\u2019\u0131 birincili\u011fi kimseye kapt\u0131rmad\u0131Esenyurt'ta 'tek teker' kazas\u0131: Yaral\u0131 arkada\u015f\u0131n\u0131 b\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131
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