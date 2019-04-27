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Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982 yılında Türkiye'ye göç eden Kırgız Türkleri, 30 yılı aşkın süredir Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesinde yaşamlarını sürdürüyor.

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Kırgız Türkleri, bulundukları bölgede yaşam tarzları, gelenekleri ve binicilikteki ustalıklarıyla dikkati çekiyor.

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Kurdukları oba ve evlerinde eksik etmedikleri, kılıç, yay, ok gibi aletlerle geleneksel kültürlerini yaşatmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgız Türkleri Van Erciş

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