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Kırgızistan ve Tacikistan sınırdan askerlerini çekti

03.05.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgızistan ve Tacikistan arasında stratejik su kaynaklarına yönelik yaşanan sınır gerginliğinin ardından iki ülkenin askerlerinin sınırdan çekildiği bildirildi.

Kırgızistan ve Tacikistan sınırdan askerlerini çekti

Kırgızistan-Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde dağıtım şebekesinin kontrol edilmesi sırasında çıkan çatışmaların ardından Bişkek ve Duşanbe yönetimleri, sınır bölgesinden askerlerini çekti. Kırgızistan Devlet Sınır Muhafız Servisi’nden yapılan açıklamada, “Taraflar, sınır bölgesindeki ek kuvvetleri geri çekme işlemlerini tamamladı” denildi.

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KIRGIZİSTAN- TACİKİSTAN ARASINDA ÇATIŞMA

Öte yandan, Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan’da yaşanan gerginlik, 29 Nisan’da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Yaklaşık 10 saat süren çatışmalarda 38 Kırgız vatandaşı hayatını kaybetmiş, 134 kişi yaralanmış ve çok sayıda ev, kamu binası ile iş yeri zarar görmüştü.

Tacikistan tarafında ise 8 Tacik vatandaşı yaşamını yitirmiş, 90’dan fazla kişi yaralanmıştı. Her iki ülke "ateşkes" ve askerlerin kışlalara geri çekilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Kırgızistan'daki Batken bölgesinde Kırgız-Tacik sınırında silahlı çatışmada ölenlerin anısına 1-2 Mayıs'ta "ulusal yas" ilan edilmişti.

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