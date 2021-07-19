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Kırıkkale'de yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

19.07.2021 03:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen Ganime Yorulmaz (50), Sultan (68) ve Mustafa Köseci (72), Furkan Efe (15) ve Bahar Geçer (38) ile Safinaz (48), Yusuf Berke (18) ve Ömer Batuhan Yıldırım (24), topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 8 kişiden Yusuf Berke ve Safinaz Yıldırım, Bahar Geçer, Mustafa Köseci ve Ganime Yorulmaz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Kırıkkale
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