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Kırklareli'nde flaş koronavirüs testi kararı

25.12.2020 13:00 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde flaş koronavirüs testi kararı

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kente giriş yapmak isteyen vatandaşları koronavirüs testi uygulanması yönünde karar aldı. Öte yandan konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada bu uygulamanın herkesi kapsamadığı, ihtiyaç duyulması halinde yapılacağı belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda yoğun vaka artışının yaşandığı ve kısıtlamalarla birlikte vaka sayılarında düşüş gözlenen Kırklareli’nde, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, virüsle mücadele kapsamında önemli bir karar aldı. Açıklanan karar kapsamında kente giriş yapmak isteyen kişilere koronavirüsle mücadele kapsamında Kovid-19 tarama testi yapılmasına karar verildi.

ÇEŞİTLİ MESLEK KOLLARINA TARAMA TESTİ YAPILACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu sadece şehre girmek isteyen kişilere değil, başta Vefa Sosyal Destek Grupları olmak üzere çeşitli meslek kollarına da virüs testi yapılması kararı aldı. Karar kapsamında Kırklareli’nde faaliyet gösteren berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de koronavirüs tarama testine tabi tutulacak.

APARTMAN TOPLANTILARI ERTELENDİ

Öte yandan alınan bir diğer karar da apartman ve site sakinlerini ilgilendirdi. Bu kapsamda Kırklareli genelinde site ve apartman genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

VALİLİK'TEN YENİ AÇIKLAMA: HERKESİ KAPSAMIYOR

Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan ikinci açıklamada koronavirüs salgınından ülke ve vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek için İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun karar aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilimiz genelinde faaliyet göstermekte olan berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeleri dahil kargo firması çalışanları, kuryeleri dahil paket servis hizmeti vermekte olan lokanta çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlileri ve şehir dışından ilimize gelen kişilere yönelik koronavirüsle mücadele kapsamında Covid-19 tarama testi yapılması yönünde alınan karar bazı basın yayın organları tarafından, il dışından ilimize gelecek olan vatandaşlarımızın tümüne PCR testi yapılması zorunluluğu getirildiği şeklinde haberleştirilmiştir. Alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Sağlık İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde PCR testi yapılması gerekli görülen, ilimizde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile ilimize gelen vatandaşlarımız arasında tarama amaçlı test yapılacaktır. Basın yayın organlarında belirtildiği gibi ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza PCR testi yapılması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir."

(İHA/DHA)

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