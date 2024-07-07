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  4. Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak hava etkili oldu! Pehlivan güreşirken bayıldı

Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak hava etkili oldu! Pehlivan güreşirken bayıldı

07.07.2024 17:05
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07.07.2024 17:05
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Edirne'de 663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri düzenleniyor. Sıcak hava nedeniyle bir pehlivan güreşirken bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ediyor. Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor.

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BAYGINLIK GEÇİRDİ

Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı. Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti. Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Edirne kırkpınar
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