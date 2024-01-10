Kış geldi, hastalıklar arttı! Aktardan, bağışıklığı güçlendirmenin yolları... Mutlaka bilmelisiniz!

Bağışıklığı güçlendirmenin en etkili yolu aktarlarda olduğunu söyleyen aktar Tolga Özgür, “Soğuk havalarda insanlarımız genellikle hastalığa daha çabuk yakalanıyorlar. Öksürük ve grip olsun, bunlara karşı bağışıklığı güçlendirmek için en güzel yol aktarlarda. Tanıdığı bir aktarına gidip örnek veriyorum; zencefil kullanabilir. Hibiskus, hatmi çiçeği çayı kullanabilir. Bunlar hem öksürük hem gribal enfeksiyon varsa onlara iyi gelir, hem de bağışıklığı güçlendirmiş olur” dedi.

BİTKİLERİ ARAŞTIRMAKTA FAYDA VAR

Aktara gelmeden önce ne istendiğinin bilinmesi gerektiğini, merak edilen otların mutlaka araştırılması gerektiğine dikkat çeken Özgür, “Aynı zamanda polen kullanabilir; karışık macunlar ve çam kozalağı pekmezi çok etkilidir. Yine propolis kullanabilir. Birçok şey var ama öncelikle araştırmakta fayda vardır. En yakın tanıdığı aktarına giderse, aktar zaten ona yardımcı olacaktır. Hepimizin bildiği ıhlamur var fakat tek başına değil. İçerisine birazcık ayva yaprağı, zencefil ve zerdeçal atabilir; bu birazcık daha dinç ve kuvvetli yapacaktır” şeklinde konuştu.

HER GÜN BİR TANE BİTKİ ÇAYI KULLANSINLAR

Müşterilerin en çok tercih ettiği çayları sıralayan Özgür, vatandaşlara seslenerek her gün bir tane bitki çayı kullanmalarını tavsiye etti. Özgür, “Kış aylarında müşterilerimiz geldiğinde ıhlamur, zencefil, zerdeçal, karışımlı ballı macunlar ister. Yeşil çay ve adaçayı gribal boğaz enfeksiyonu ve bademcik şişmelerine de iyi gelir. Mutlaka her gün bir tane bitki çayı kullansınlar. Bunların içinde adaçayı, hibiskus, hatmi çiçeği, zencefil, zerdeçal bunları öneririm; kullanabilirler” ifadelerinde bulundu.

(İHA)





