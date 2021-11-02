Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış aylarında soğuktan korunmak için en iyi yöntem mantolama ve PVC pencereler olsa da birkaç malzeme ile siz de evinizin ısı yalıtımını güçlendirebilir, ısıdan taviz vermeden enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Evinizin ısı yalıtımını güçlendirmek için ihtiyaç duyabileceğiniz kullanımı kolay malzemeleri sizin için inceledik.

1. Kapı ve pencere bantları ile kenarlardan gelen soğuğu engelleyebilirsiniz

Binaların ısı yalıtımında en zayıf noktaları pencere ve kapılar. Dolayısıyla ısı yalıtımını güçlendirirken en çok bu noktalardaki hava geçişini önlemekte fayda var. Bunun için özellikle pencerelerin kenarlarında kendinden yapışkanlı bantlar kullanmayı tercih edebilirsiniz. Vodseal markasına ait kauçuktan yapılan kendinden yapışkanlı kapı ve pencere izolasyon bantlarını pencere ve kapı çerçevelerine kolaylıkla uygulayabilir, ısı kaybını önleyebilirsiniz. Bu bantlar, aradaki incecik boşlukları bile kapatarak sıcak havanın içeride, soğuk havanın ise dışarıda kalmasını sağlar.

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2. Kapı ve pencere kenarları için çok amaçlı bantlar

Isı yalıtımı çalışmaları için en kilit noktalar pencereler olduğu için bu alanlarda kullanabileceğiniz çok çeşitli bant alternatifleri var. Bunlardan biri de 3M markasının kendinden yapışkanlı kapı pencere bandı. Bu izolasyon bandı, pencere kenarlarındaki boşlukları çok iyi bir şekilde doldurarak ısı yalıtımının yanı sıra ses ve titreşim emici özellikleriyle ses izolasyonu da sağlar. Ayrıca bu bantları kapı ve pencerelerinizi yavaşlatmak için de kullanabilirsiniz.

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3. Pratik bir şekilde ışığınızı kesmeden soğuktan korunun

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PVC malzemesinden üretilen pencere filmleri de dışarıdan gelecek soğuğu engelleme ve içerideki sıcaklığı korumak için pratik ve etkili bir çözüm olabilir. HZWDD markasının yüksek şeffaflıktaki bu filmleri, dışarıdan gelen ışığın etkisini düşürmeden ısı yalıtımını kuvvetlendirir. Sıcağa, soğuğa, suya ve rüzgara karşı iyi bir koruma sağlar ve dayanıklılığıyla uzun bir süre kullanılabilir. Bu filmleri, pencerelerinizin ölçülerine uygun bir şekilde kesip kendinden yapışkanlı bantları ile kolayca uygulayabilirsiniz.

Sizi kış mevsiminde soğuktan koruyacak ve evinizin ısı yalıtımını güçlendirecek bu pratik ürünü incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

4. Isı yalıtımı yaparken kapı altlarını da gözden kaçırmayın

Evinizin ısı yalıtımını güçlendirirken kapı altlarını da korumaya almak önemli. Ankaflex markasının kapı altı rüzgar önleyici süngeri ile kapı altından soğuk havanın içeri girmesini, sıcak havanın ise dışarı çıkmasını önleyebilirsiniz. Bu süngerleri kapınızın ölçüsüne uygun şekilde kesebilir, paketin içinden çıkan bantlar yardımıyla hem ahşap hem metal kapılarınıza kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Dilediğiniz zaman temizlik amacıyla yerinden çıkarabileceğiniz bu kapı altı süngerleri; parke ve granit gibi yüzeylerde çok rahat bir şekilde hareket eder, kapının açılmasını zorlaştırmaz.

Isının yanı sıra ses yalıtımı da sağlayan kapı altı süngerini incelemek için buraya tıklayın.

5. Kapı altlarından gelen soğuk havayı engellemek için iki kat koruma

Isı yalıtımında kapı altları da pencere kenarları kadar hassas noktalar. Kapı altı korumasını ikiye katlamak isterseniz Ankaflex markasının bu çift taraflı kapı altı koruma bantlarını tercih edebilirsiniz. Bu çift taraflı yalıtım bantlarını pratik bir şekilde uygulayabilirsiniz. Kılıfların içinde bulunan fitilleri makasla keserek uygulama yapacağınız kapının ölçülerine uygun hale getirebilirsiniz. Çift taraflı kapı bantları ile ısı ve ses izolasyonu sağlarken ayrıca kapı altından girebilecek böceklerden ve tozdan da korunmuş olursunuz.

Çift taraflı kapı altı rüzgar ve toz önleyicileri incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Çok pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz bir yöntem

Kış aylarında sıcak havayı içeride hapsetmek, soğuk havayı ise dışarıda bırakmak için tercih edebileceğiniz bir yöntem de pencere kenarlarına silikon uygulamak olabilir. Sista markasının %100 silikondan üretilen bu izolasyon malzemesini kapı ve pencere aralıklarında ısı yalıtımı için kullanabileceğiniz gibi banyo ve mutfaklarınızda fayansların suya maruz kalabilecekleri yerlerde de kullanabilirsiniz. Çatlayıp hacim kaybına uğramayan bu silikon dolgu malzemesi, UV ışınlarına karşı da dayanıklı.

Kış mevsimi gelirken ısı yalıtımını güçlendirmek ve enerji tasarrufu yapmak için yararlanabileceğiniz Sista'nın bu ürününü incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Isı yalıtım çalışmalarınız için pratik bir çözüm daha

Evinizin ısı yalıtımını güçlendirirken yararlanabileceğiniz bir diğer malzeme ise çatı güneşliği. Sadece çatılarda değil; duvarlarda, borularda, arabalarda ve hatta seralarda kullanabileceğiz baloncuklu folyo rulosu; korozyona karşı dayanıklı yapısı sayesinde su geçirmez ve nemden etkilenmez. Etkili bir ısı yalıtımı sağlar ve yağmurlu günlerde gürültüyü de azaltır. Bakım gerektirmeyen bu ürünü makasla kestikten sonra çatıya kolayca yerleştirebilirsiniz. Isı yalıtımı için çevreye duyarlı ve kokusuz bir ürün arıyorsanız Doitool markalı güneş tentesini tercih edebilirsiniz.

Isı yalıtım çalışmalarınızda size büyük bir kolaylık sağlayacak bu çatı güneşliğini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Kaloriferler ne kadar sıcak olursa olsun, ısı kaybı yaşamamak önemli

Kaloriferler el değmeyecek kadar sıcak bile olsa ısıyı iyi koruyamazsanız ısı kaybı yaşayabilirsiniz. Kaloriferlerinizin sıcaklığını korumak için bir alternatif de petek arkası yalıtım levhaları olabilir. BOYD markasının alüminyum folyodan üretilmiş petek arkası yalıtım levhalarını radyatör ile duvar arasına koyarak peteklerden yayılan sıcaklığın dışarı çıkmasını önleyebilirsiniz. Hiçbir profesyonellik ve ustalığa ihtiyaç duymadan bu levhaları kesip, boyutlandırıp, radyatörle duvar arasına yerleştirebilirsiniz. Eğer petekleriniz ortalama boyutlardan daha uzun ise iki levhayı alüminyum bantlar yardımıyla birleştirip bu şekilde kullanabilirsiniz.

Kaloriferlerinizden gelen sıcaklığı koruyacak alüminyum levhaları incelemek için buraya tıklayın.

9. Isı yalıtımı yaparken evinize şıklık katın

Evinizin ısı yalıtımı için duvar panellerini kullanmak da etkili bir yöntem olabilir. Ahşap ve taş görünümlü duvar panelleriyle hem evinizin ısısını koruyup enerji tasarrufu yapabilirsiniz hem de evinize yenilik katabilirsiniz. Ramsoy markasının strafordan üretilen bu panelleri, ısının yanı sıra ses yalıtımı da sağlıyor. Nemden ve sudan etkilenmeyen bu duvar panelleri ile kendiniz çok pratik bir uygulama yapabilirsiniz. Doğal ahşap, mermer, taş ve tuğla görünümlü bu paneller; bakteri üretmediği ve yosunlaşma yapmadığı için aynı zamanda hijyenik bir çözüm de olabilir.

Evinizin ısı yalıtımını güçlendirirken evinize şıklık katacak duvar panellerini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Evde kendiniz daha kapsamlı bir ısı yalıtımı yapmak istiyorsanız:



Kış yaklaşırken daha az maliyetle kendi ısı yalıtımınızı kendiniz yapmak istiyorsanız bunun için İzotüp markasının poliüretan kitini tercih edebilirsiniz. Yeni nesil bir yalıtım malzemesi olan poliüretan köpük, püskürtüldükten sonra birkaç saniye içerisinde hızla şişerek kendi hacminin yaklaşık 30-40 katına ulaşır. 0.20 w/mK ısı iletimi değerine sahip olan bu ürün, dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemeleri arasında yer alıyor. İzotüp poliüretan kiti kullanarak ısının yanı sıra ses, su ve nem izolasyonunu da sağlayabilirsiniz.

Tamamen kendi başınıza uygulayabileceğiniz bu izolasyon kitini incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

