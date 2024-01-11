KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Kışın herkes ilk onlara sarılıyor! Arkasında büyük bir tehlike var... Çayı sakın böyle içmeyin

    Kışın herkes ilk onlara sarılıyor! Arkasında büyük bir tehlike var... Çayı sakın böyle içmeyin

    11.01.2024 12:50 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kışın soğuk ve hastalıklar yüzünden insanlar hemen sıcak içeceklere sarılıyor. Ancak kışın tüketilen aşırı sıcak içeceklerin ileriki yıllarda kanser riski oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral “65 derecenin üstünde her gün çok sayıda tüketildiğinde yemek borusunda yanma, erozyon, tahriş ile ortaya çıkan özofajit tablosuna yol açıyor. İleriki yıllarda yemek borusunda ve gırtlakta kanser riski oluşturuyor. İçilen çay veya diğer içeceklerin sıcaklığı 65 derecenin altında olmalı” dedi.

    Kış aylarında hem soğuk hava yüzünden hem de hastalıklardan korunma niyetiyle insanlar hemen sıcak içeceklere sarılıyor. Ancak aşırı sıcak içeceklerle ilgili uzman isimden önemli bir uyarı geldi. Buna göre aşırı sıcak içeceklerin tüketilmesinin ardından büyük bir tehlike yatıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, Türkiye'nin doğusunda Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'da çok fazla sayıda çay ve sıcak içecekler tüketildiğinden, yemek borusu kanserinin diğer bölgelere göre daha çok sık görüldüğünü ifade ederek, kışın tüketilen sıcak içeceklerin 65 derecenin altında olması gerektiğini söyledi.

    “KANSER RİSKİ OLUŞTURUR, BOĞAZDA HASARA VE DİŞ ÇÜRÜMELERİNE NEDEN OLUR”

    Sahlep, sıcak çikolata, kahve, mırra, sıcak süt, boza, cappucino, papatya, ıhlamur, zencefil, Hibisküs ve rezene çayı gibi bitkisel çayların ılık içilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Sıcak çay, özellikle 65 derecenin yukarısındaki sıcaklıkta her gün çok sayıda tüketildiğinde, başlangıçta yemek borusunda yanma, erozyon, tahriş ile ortaya çıkan özofajit tablosuna yol açıyor. Sıcak içmeye devam edilirse ileriki yıllarda yemek borusunda ve gırtlakta kanser riski oluşturur, boğazda hasara ve diş çürümelerine neden olur. Aşırı sıcak, diş yüzeyindeki koruyucu yapıyı kalıcı olarak bozar ve renk değişikliği oluşmasını sağlar. İçilen çay veya diğer içeceklerin sıcaklığının, tolere edilebilir bir değer olan 65 derecenin altında olması gerekiyor. Sigara içenlerin sıcak çayı fazla tükettiğinde kanser riski 2 kat, hem sigara hem sıcak çay, hem de alkol aldığında ise riskin 5 kat daha fazla artıyor. Ayrıca sıcak içecekler ile beraber kuvvetli ağrı kesiciler de beraber alınmamalı” dedi.

    c005b84233c48733536b7210b8cbc61a

    “KARTON BARDAKTAKİ PLASTİK VE KİMYASAL MADDELER İÇECEĞE GEÇİYOR“

    İçeceklerin, karton bardakta içilmemesi gerektiğini de aktaran Prof. Dr. Göral, “Sürekli karton bardak tüketildiğinde, karton bardaktaki plastik ve kimyasal maddeler içeceğe geçiyor ve vücudumuzda rahatsızlıklara sebep oluyor. Çocuk ve gençlerde, dikkat eksikliği ve davranış bozukluğuna yol açar, bazı enfeksiyonlara ve immün bozukluklara da neden olur” ifadelerini kullandı. (DHA)

    0fbfa27065e91932608d966086adaa19

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Günde sadece 5 dakika yetiyor! Aynaya baktığınızda şaşıracaksınızGünde sadece 5 dakika yetiyor! Aynaya baktığınızda şaşıracaksınız
    Bilgisayar başında uzun süre çalışanlar dikkat!Bilgisayar başında uzun süre çalışanlar dikkat!
    Salgın var... Hemen cüzdanınızı değiştirin!Salgın var... Hemen cüzdanınızı değiştirin!
    Anahtar Kelimeler:
    ıhlamur rezene süt gırtlak kanseri kanser Çay kahve sahlep sıcak çikolata özofajit yemek borusu isim
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

    Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

    A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.