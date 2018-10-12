Kız arkadaşını benzinle yakıp öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı

Bursa'da, ayrılmak istediği kız arkadaşı Şengül Vatansever'i üzerine benzin döküp ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Vatansever'i (35) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ümit Varol'un (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Varol tutuklandı.
Zanlının emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Bursa'da 25 Eylül'de yol kenarında yaralı bulunan Şengül Vatansever, kaldırıldığı hastanede kendisinden ayrılmak istediğini söylediği erkek arkadaşı Varol tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldığını söylemişti.
Vatansever, sevk edildiği İstanbul'daki hastanede 27 Eylül'de yaşamını yitirmişti.
Vücudunun bazı yerlerinde yanık olan şüpheli Ümit Varol ise olay yerinden kaçarken geçirdiği trafik kazası yaralanmış, ardından polis tarafından yakalanmıştı.
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