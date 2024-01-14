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Kızından gelen telefon şoke etti: Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar! Aydın'da genç kız için herkes seferber oldu

14.01.2024 07:20 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki G.N.S. isimli genç kızdan annesine gelen telefon şoke etti. "Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar" diyerek annesinden yardım isteyen 17 yaşındaki genç kızdan bir daha haber alınamadı. Polis, ailenin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kızından gelen telefon şoke etti: Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar! Aydın'da genç kız için herkes seferber oldu

Aydın'daki olay, dün saat 18.00 sıralarında Didim ilçesinde meydana geldi. Bir kuaförde çalışan G.N.S., iddiaya göre, çalıştığı iş yerinin önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki şüpheli ya da şüpheliler tarafından kaçırıldı.

ANNESİNİ ARADI: BENİ KAÇIRDILAR

Bir süre sonra annesini telefonla arayan G.N.S., "Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine aile, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, durumu bildirdi. Aile, kızının hayatından endişe ettiklerini belirtirken, ihbar üzerine harekete geçen polis, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, olayı duyan G.N.S.'nin yakınları ise sosyal medyadan paylaşım yaparak genç kızın bulunması için yardım çağrısında bulundu.

'ZORLA KAÇIRILDI'

Baba S.S., "Kızım G., dün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaçırma
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