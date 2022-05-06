Klip pozlarıyla dikkatleri üstüne çeken Aleyna Tilki'nin bikinisini beğenenlere alternatif öneriler

Sahnede gördüğümüz ilk günden beri her yaptığıyla olay yaratan Aleyna Tilki son olarak klip pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Birbirinden iddialı pozlarıyla gündeme bomba gibi düşen güzel şarkıcının seçtiği bikini de hayranlarının radarına girmiş durumda. Oldukça çekici görünen bikiniye benzer modellerin arayışına girdiyseniz harika bir haberimiz var! Güzel şarkıcının bikinisine benzer alternatifleri sizler için bir araya getirdik. Gelin, bu yaz plajda güzelliğinizle konuşulmanızı sağlayacak kaliteli ve şık modelleri hep birlikte inceleyelim!

1. "Ben koyu tonları seviyorum." diyenlere: Colcolo İki Parçalı Bikini

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Aleyna Tilki'nin lila tonlarındaki bikinisini beğendiniz ancak siyahtan da vazgeçemiyorsanız bu bikiniye âşık olacaksınız! Taş detaylarla şıklığınızı tamamlayacak Colcolo İki Parçalı Bikini, boyundan bağlamalı tasarımıyla rahat kullanılır. Üst parçada yer alan ipli bağlama detayları alt parçada da devam ederek hem bedeninize göre kolayca ayarlanır hem kusursuz bütünlük yakalar. Suni elmas materyali sayesinde ışıltınıza ışıltı katacak bikininin push up dolgulu kupları ve düşük bel alt parçası daha zarif duruş yakalamanızı sağlar. Yumuşacık ve hızlı kuruyan kumaşıyla yaz aylarının vazgeçilmezi olacak bikiniye şans vermeden yaz tatilini planlamayın!

2. Plaj şıklığınız için: TRENDYOLMİLLA Lila Puantiye Desenli Bağlama Detaylı Bikini Takımı

Taşlı detayları sevmiyor onun yerine puantiye desenleri tercih ediyorsanız TRENDYOLMİLLA Lila Puantiye Desenli Bağlama Detaylı Bikini Takımı'na göz atmadan geçmeyin deriz. Düşük bel ve boyundan bağlamalı tasarımıyla vücudunuzun güzelliğini gözler önüne serecek bikini takımı, incecik ipleriyle oldukça zarif. Vücudunuza göre kolayca ayarlayabileceğiniz bikininin kulplarında yer alan dolgular çıkarılabilir. Her kullanımdan sonra ılık su ve sabunla elde yıkayarak temizlediğiniz, gölgede tersten kuruttuğunuz takdirde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Rengi ve modeliyle yaz sezonuna damga vuracağınız bikiniyi almadan tatil planı yapmaya başlamayın!

3. Bırakın herkes güzelliğinizi konuşsun: Angelsin Üçgen Bikini Takım

Üçgen kesim bikinilerin şıklığını seviyorsanız sıradaki önerimiz tam size göre! Angelsin Üçgen Bikini Takım, rahat kesimi ve kaliteli materyaliyle yaz aylarında sadece şıklık sunmakla kalmaz konfor da sağlar. İncecik ipli tasarımıyla oldukça zarif görünen model astarlı olduğu için iç göstermez. Desteksiz üst parçasında yer alan kaplar güzelliğinizi ortaya çıkarır. 30 derecede ve elde yıkanıp gölgede tersten kurutulduğu zaman uzun yıllar size eşlik eder. Geniş beden skalasının yanı sıra 4 farklı rengi de bulunan modele şans vererek bu yaz güzelliğinizle konuşulmaya ne dersiniz?

4. Yaz aylarına damganızı vurun: Roxy Beach Classics Tie Side

Yazın iç açan renklerini üzerinizde taşımaya ne dersiniz? Cool blue rengiyle plajlarda yazın cıvıl cıvıl enerjisini üzerinizde taşıyacağınız Roxy Beach Classics Tie Side Üçgen Bikini Seti, yumuşak ve streç kumaşıyla oldukça konforlu. Hem üst hem alt parçada yer alan bağlama detaylarıyla mükemmel uyumu yakalar ve plaj şıklığınızı tamamlar. Geniş beden skalası ve ayarlanabilen tasarımıyla hemen herkesin rahatlıkla tercih edebileceği bikini takımı, vücudunuzun güzelliğini ön plana çıkarır. Duruşuyla fark yaratan, kaliteli ve zarif modele mutlaka şans verin!

5. Beyazın asaletinden vazgeçemeyenlere: Guangruiorrty Bikini Seti

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Beyaz rengin asil duruşuna "Hayır." diyemiyorsanız Guangruiorrty Bikini Seti'ni tercih edebilirsiniz. Zincir detaylarla göz alıcı şıklık yakalayan bikini takımı, modern tasarımıyla estetik görünümden ödün vermeyen kadınların ilk tercihlerinden biri. Vücut hatlarınızı ortaya çıkaran modelin desteksiz üst parçasında göğüs pedi bulunur. Yüksek kaliteli ve esnek materyal kullanılarak üretilen bikiniyi hem havuz hem plajda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Göğüs ortasında devam eden zincir detayıyla fark yaratan, şıklığınızı gözler önüne serecek bikini takımı 3 farklı beden seçeneğiyle sizi bekliyor, acele edin!

6. Göz kamaştırmak isteyenlere: Bikinistan Taşlı Bikini Set

Güzelliğin detaylarda saklı olduğunu düşünenlerdenseniz sıradaki önerimizi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok! Aleyna Tilki'nin bikini modeline biraz daha detay eklenerek ortaya çıkan Bikinistan Taşlı Bikini Set'in üst parçasında bulunan bağlama ipini bedeninize istediğiniz şekilde sararak kullanabilirsiniz. Üst parçada yoğun kullanılan bağlama detayına alt parçada da yer vererek bütünlüğü yakalayan model, beyaz rengiyle yanmış teninizi ön plana çıkaracak. Plajda aksesuar kullanmak istiyor ancak kaybetmekten ve ürünlerin bozulmasından çekiniyorsanız alt parçadaki solmaz, oksitlenmez taş ayrıntılarla istediğiniz görünümü kolayca yakalayabilirsiniz.

7. Yazın enerjisini hissedin: TRENDYOLMİLLA Lila Bağlamalı Bikini Takımı

Renklerin insan psikolojisi üzerinde yoğun etkisi var. Huzuru temsil eden lila, yaz enerjisini hissettiren eşsiz renklerden biri. Morun en güzel tonlarından lila ile tasarlanan TRENDYOLMİLLA Lila Bağlamalı Bikini Takımı, pencere detaylı bandeau top üst parçasıyla oldukça şık. Aleyna Tilki zarafetini aratmayacak bikini takımının hem alt hem üst parçası bedene uygun şekilde rahatlıkla ayarlanır. Çıkarılabilen kapları, yumuşak kumaşı ve esnek yapısıyla yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz rahatlık sunar. Güneşin bronzlaştırdığı teninize çok yakışacak bikiniyi yaz koleksiyonunuza eklemeden tatile hazırlanmayın!

8. Sade şıklık arayanlara: Elifbilginbutik Askılı Taş Detaylı Mor Renk 3’lü Set Bikini

Bu yaz plajda sade ancak şık bir silüet elde etmek istiyorsanız Elifbilginbutik Askılı Taş Detaylı Mor Renk 3’lü Set Bikini aradığınız model olabilir. Taşlı ve boyundan bağlamalı yaka tasarımıyla boyun bölgenizi daha uzun gösteren bikiniyi bedeninize uygun olarak kolayca ayarlayabilirsiniz. Üst parçanın ince askılarına inat alt parçada kullanılan kalın bağlama detayları zıtlığın mükemmel uyumunu yansıtır. Çıkarılabilir göğüs pedi ve esnek materyaliyle yaz aylarında istediğiniz konforu sağlar. Lilanın büyüsünü üzerinizde taşıyıp bu yaz plajda en çok konuşulan isim olmaya hazır mısınız?

9. Klasik stile "Hayır." diyemeyenlere: Bikinicim Mor Önü Tokalı Bikini Takımı

Bikinilerde yer alan taş ve ip detayları plajda aksesuarsız yapamayanların en büyük kurtarıcısı diyebiliriz. Tabii göz alıcı detaylarla bezenen modellerin yanı sıra her kadının mutlaka klasik çizgileri taşıyan bikinisi de olmalı. Bikinicim Mor Önü Tokalı Bikini Takımı, klasik duruşa "Hayır." diyemeyenlerin ilk tercihleri arasına girmeyi başarmış durumda. Üst parçasının göğüs ortasına yerleştirilen tokası, bikiniye hem hareket kazandırır hem kolay giyilmesini sağlar. Atma kap ve tam kalıp olarak üretilen modeli rahatlıkla sepetinize ekleyebilir, yaz aylarının keyfini klasik çizgilerle doruğa çıkarabilirsiniz.

10. Asimetrik şıklık: Hey Beachwear Agatha Tek Omuz Doğal Taş Aksesuarlı Bikini Takımı

Tıpkı Aleyna Tilki gibi iddialı stilinizle yaza damganızı vurmak istiyorsanız Hey Beachwear Agatha Tek Omuz Doğal Taş Aksesuarlı Bikini Takımı'na göz atmadan geçmeyin! Asimetrik, tek omuz bikini üstüyle vücudunuzun zarafetini ortaya çıkaracak model, bu yazın vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday. Hem omuz hem alt parçanın sol tarafında yer alan ametist taşları, bedeninizdeki fazla elektrik yükünü topraklar ve pozitif enerji verir. Ametist taşlarının yanı sıra sırt detayıyla da ön plana çıkan bikini takımıyla yaz aylarına "Merhaba!" deyin!