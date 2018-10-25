Kocaeli'de inşaat halindeki binada yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Veliahmet Mahallesi Sumak Sokak'ta inşaat halindeki dört katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kereste ve inşaat malzemelerinin tutuşmasıyla yayılan yangın, kısa sürede binada bekçilik yapan Ramazan Efe'nin (63) kaldığı bölüme sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay gelen itfaiye ekipleri, Efe'nin içeride olabileceği ihtimali üzerine temiz hava solunum cihazlarıyla binaya girdi.

Yangını kısa sürede söndüren ve ardından arama yapan ekipler, binanın boş olduğunu belirledi.

Dışarıda olduğu öğrenilen Efe, zabıta ekiplerinin bilgilendirmesi sonucu yangından haberdar oldu.

