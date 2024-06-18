Koçtaki o özelliği fark edince Binali Yıldırım'a hediye etti! Son başbakandan esprili yorum geldi

Tokat’ın Bağlarbaşı köyünde hayvan besiciliği ile uğraşan Mehmet Koçak, çiftliğindeki kuzularından birinde diğerlerinden farklı olarak dört boynuz yeri olduğunu fark etti. Bu yıl aynı koyundan bir kuzu daha alan Koçak, bu kuzunun da dört boynuzlu olduğunu gördü.

MUHTARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Dört boynuzlu koçu gören Bağlarbaşı Köyü Muhtarı Ali Kuvvet, koça büyük ilgi gösterdi.

BİNALİ YILDIRIM'A HEDİYE ETTİ

4 boynuzlu koç için pazarlık yapan Kuvvet, 20 bin lira karşılığında satın aldığı koçu köye yapılan hizmetlerde katkıları olan son başbakan Binali Yıldırım’a hediye etti.

"KOÇ GELMEDEN GÜRÜLTÜSÜ GELDİ"

Teslim sırasında telefonda konuşan Yıldırım, “Ali bey burada geldi, koçu aldı. 'Koç gelmeden gürültüsü geldi' dedi” şeklinde konuştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





