Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Güzel kokuya olan zaafımızı bilmeyen yok. Firmalar da bu zaafımızı çok iyi biliyor ve özellikle erkek parfüm markaları, çektikleri reklamlarla izleyicileri etkisi altına almayı başarıyor. Reklamlarda erkek parfüm tavsiyesi olarak en çok baharatlı ve odunsu forma sahip olan parfümlere yer veriliyor. Gerçekten de bu tarz kokular bütün övgüleri hak ediyor. Öte yandan, en güzel erkek parfümü ise hiç şüphesiz kişinin kendini bulduğu ve kendine yakıştırdığı parfüm! Bizlere böylesine büyük etkisi olan bu ürünlere ise neyse ki internet sayesinde tek tıkla ulaşabiliyoruz ve bize en çok uyanı seçebiliyoruz. İşte tüm cazibesi ile gönülleri hoplatan erkek parfümleri...

Burberry London For Men EDT

En iyi erkek parfüm modelleri arasında adı sıkça geçen ve pek çok kişi tarafından tercih edilen Burberry London, kokusu sayesinde şık ve kaliteli giyinen modern bir İngiliz centilmenini hafızalarda canlandırıyor. Üst notalarında lavanta, bergamot, tarçın yaprakları ve siyah biber; alt notalarında ise şarap, mimoza ve deri; dip notalarında ise yosun, meşe yosunu, guaiac ağacı ile yaprakları bulunuyor.

İngiliz stilini birebir yansıtan ve sofistike Burberry London erkeğini simgeleyen bu ürünü satın almak ya da özelliklerini daha detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Paco Rabanne One Million EDT

Erkek parfüm yorumları incelendiğinde, One Million'ın en olumlu izlenime sahip ürünlerden biri olduğunu görüyoruz. Derin ve yoğunlaştırılmış hali, göz alıcı altın ile bir araya geliyor ve parfümü deneyen müşterileri adeta efsunluyor. Bu cazibeli parfümün bileşimi kakule, kan mandalinası, karabiber ve safran gibi taze ve baharatlı notalar ile başlıyor. Gül, tarçın ve neroli parfümün kalbi olan çarpıcı kokuyu oluştururken; en derindeki paçuli, sandal ağacı, beyaz deri ve süsen kökü notaları ona eşlik ediyor. Kısacası hem kutusu hem de kokusu ile Paco Rabanne One Million erkek parfümü, koklayanları kendine hayran bırakıyor.

Kalbinde ihtişam ve zenginliği taşıyan bu ürünü incelemek ya da satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Givenchy Insense Ultramarine EDT

Kendine daha modern bir stil belirleyen erkekler için ideal bir seçenek ile karşınızdayız. Givenchy Insense Ultramarine EDT erkek parfümü, tarzıyla parfüm sektöründe ayrıcalıklı bir konumda yer alıyor. İçerisinde yer alan kokuların birleşimi doğayı ve tehlikeyi çağrıştırıyor. Adrenalini ve doğa sporlarını seven kişilerin aklını başından almaya aday olan bu parfüm; tende serinlik, duruluk ve canlılık hissiyatı yaratıyor. Anlayacağınız, teninde rüzgarın küçük dokunuşlarını hissetmeyi seven kişiler için son derece uygun bir seçim!

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Giorgio Armani Acqua Di Gio Pour Homme EDT

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Giorgio Armani Acqua Di Gio Pour Homme EDT parfüm; insan ferahlık veren ve tazelik çağrıştıran bir koku sunduğu kadar, erkeksi bir koku da içeriyor. Acqua özellikli bu koku su bazlı olduğu için de fresh kokular grubundaki yerini alıyor. İçerdiği deniz suyu sayesinde de denizin o muazzam kokusundan mahrum kalmıyorsunuz. Kısacası, her kullanımda kendinizi Akdeniz tatilindeymiş gibi hissetmeniz mümkün! Otantik ve doğal yapısı ise onu vazgeçilmez yapıyor.

Karizmaya önem veren erkekler için ideal bir koku olduğu belirtilen bu ürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jean Paul Gaultier - Le Male EDT

"Temiz Ter" mottosu ile piyasaya sürülen Jean Paul Gaultier Men’s Le Male in the Navy, 1995 yılında parfüm sevenlerin hizmetine sunuldu. Bu güzel koku bergamot, kakule, pelin otu, vanilya, ağaç, misk ve kehribar gibi doğal bileşenlerin kompozisyonu sonucu ortaya çıktı. Haliyle piyasada çok kısa süre içinde iddialı bir üne ulaştı. Şişesi ile sizlere şıklık vadetmesi de cabası! Bu şahane ürünün özellikle iş hayatında sizi ciddi bir havaya sokması ve gerginliğinizi hafifletmesi son derece olası.

İçeriği sayesinde fark yaratan bu parfümü satın almak ya da incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bvlgari Man In Black Edp

Bvlgari Man in Black Edp'nin kokusu, anında kendine bağlayan ve patlayan baharatlı amber-rom akoru ile açılıyor. Çekici sümbülteber ise hızla tüm kokuda baskın hale geliyor. Irisin kendi doğasındaki sırrı da bu karışıma benzersiz bir erkeksilik katıyor. Kokunun dip notasındaki yoğun amber ve tensel niteliği; gayak ağacı ve benzoinin kompozisyonundan kaynaklanıyor. Deri karakteri Man In Black’in ayırt edici özelliğini ortaya çıkarırken, Tonka fasülyesinin tütünümsü aroması kokuya karşı konulamaz bir cazibe veriyor. Bu yeni koku gücünü toprağın gücünden ve Akdeniz'den alıyor. Aynı zamanda dikkat çekici derecede modern ve maskulen. Anlayacağınız, ilham verici kokusu anında bağımlılık yaratan cinsten!

Maskulenliğin sofistikelikle birlikte vücut bulduğu bu ürünü satın almak ya da incelemek için buraya tıklayın.

Carolina Herrera 212 VIP Men EDT

Amerikan Carolina Herrera markası tarafından 1999 senesinde satışa sunulan Carolina Herrera 212 VIP EDT, minik dozlarda kullanılmasına karşın gün boyu kıyafette ve tende etkisini kaybetmiyor. Böylece en kalıcı erkek parfümü listesine adını altın harflerle yazdırıyor! Karabiber, donmuş nane, buzlu votka, elma dilimleri, Caviar lime gibi özel ve nadide içeriklerin birleşimi olan bu koku, birçok ünlünün de tercihi haline gelmiş durumda.

Kendini daha özel hissetmek isteyen beylerin de favorileri arasında yer alan bu ürünü incelemek ya da satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Lalique Encre Noire A L’Extreme EDP

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Ekim 2015’ten beri hayatımızda olan Encre Noire A L’Extreme, 2006 yılında piyasaya sunulan Lalique’in yeni Encre Noire parfümünün devamı niteliğinde bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Yeni baskısı ve tasarımı ile de dünya çapında ses getirmeyi başarıyor. Orijinaline sportif bir form kazandıran ve son aşamada içeriğine birçok yeni koku eklenen bu parfüm, erkek parfüm önerileri listesinin değişmez bir maddesi haline geliyor. Parfümün çok daha erkeksi, güçlü ve yoğun hali olarak ilan edilen Encre Noire A L’Extreme, sektördeki herkesin beğenisi kazanmayı da başarıyor.

Laboratuvar harikası bu ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Paco Rabanne Invictus EDT

2013 yılından bu yana popülerliğini koruyan Paco Rabanne Invictus EDT parfüm, Paco Rabanne’ın heyecan verici kimliğini sevenlerine sunmaya devam ediyor. Dinamik içeriği sayesinde özellikle genç erkeklerin tercih ettiği bir ürün haline gelen bu parfüm, ortalama 2 ila 4 saat süren etkisi sayesinde kalıcı erkek parfüm klasmanında da kendine yer bulabiliyor. Gece ve gündüz kullanıma uygun bu koku bünyesinde; mandalina, greyfurt, paçuli, yasemin, marin akorlar, guiac ve oakmoss notalarını bulunduruyor.

Gece şıklığını tamamlamakla birlikte, smart casual tarzlara da tam uyum gösteren bu ürünü incelemek ya da satın almak için buraya tıklayın.

Dior Sauvage Edt

Erkek parfüm fiyatları söz konusu oldu mu tüm elegantlığı ile Dior her daim bir adım öne çıkar. Hatırı sayılır bir fiyata tekabül eden bu ürün ise keskin bir zekanın mahsulü. Çiçeksi, baharat ve odunsu kokularla harmanlanmış bu parfümün yaratıcısı, dünyaca ünlü parfümör François Demachy, “Sauvage ilk önce pürüzlü, kaba bir taştı. Ona adeta keskiyle şekil verdim.” cümleleriyle bu parfümü tanıtıyor. Sert ve etkileyici özelliklerle bezeli bir koku olan Dior Sauvage Edt; modaya uyan değil, modayı kendine uyduran erkeklere hitap ediyor. Bu kendine has koku, özel tasarım şişesi ile de dikkat çekiyor. Lüksün merkezi olan Dior’un bu şişesi şık tasarımıyla albeni yaratıyor.

Çok sık tercih edilen erkek parfümleri arasında yer alan ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

