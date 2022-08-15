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Kol saati takmak isteyenler için hem şık hem spor 2000 tl altı kol saati önerileri

12.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saat, zamanı takip etmemize yarayan en temel araç. Ancak bu özelliğinden çok sıklıkla aksesuar olarak tercih edilir. Bu nedenle de saatin giyilen kombin ile uyumlu olması önem taşır. Ancak her kombine uyum sağlayan model bulmakta zorlanabilirsiniz. Öyleyse hem spor hem şık görünümlü bir saat tercih ederek onu her türlü kombinde kullanabilirsiniz. Eğer aradığınız tam olarak böyle bir saatse doğru yerdesiniz. Gelin, derlediğimiz spor ve şık saat modellerine birlikte göz atalım.

Kol saati takmak isteyenler için hem şık hem spor 2000 tl altı kol saati önerileri

Birbirinden farklı onlarca saat modelleriyle karşılaşmak mümkün. Kendine özgü tasarımlarıyla dikkat çeken bu ürünlerin en büyük özelliği, saati göstermesi kadar aksesuar olarak tercih edilmesi olabilir. Bu sebeple de çoğu kişi saati kıyafetinin bir tamamlayıcısı olarak tercih eder. Eğer siz de takılan saatin giyilen kıyafeti tamamlaması gerektiğine inanıyorsanız bu durumda seçeceğiniz modelin her türlü kombinle uyumlu olmasına dikkat etmeniz gerekir. Hem zarif tasarımlı hem de spor görünümlü 2000 TL altı bir saate ihtiyacınız varsa gelin, bir araya getirdiğimiz birbirinden başarılı modelleri inceleyelim.

1. Euroleague logolu sportif saat: Jacques Lemans Erkek Kol Saati Masif Paslanmaz Çelik

Kol saati takmak isteyenler için hem şık hem spor 2000 tl altı kol saati önerileri

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Turuncu kordonu ile sportif bir havaya sahip olan Jacques Lemans Erkek Kol Saati, masif paslanmaz çelik gövdesiyle çok şık görünüyor. Jacques Lemans markasına ait olan erkek kol saatinin kordonu, yüksek kaliteli deri materyal kullanılarak üretilir. 10 ATM basınca kadar su geçirmeyen ürünü hemen her kombinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İş yerinde, tatilde veya gündelik yaşamda göz alıcı ve şık görüntüsüyle kolunuza çok yakışır. Sade tasarımıyla dikkat çeken ürün, siyah kadranı ve tarih görüntüsü ile göz alıcı bir hava sergiler.

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2. Çok şık, çok fonksiyonlu: Ferruci Function Erkek Kol Saati

Kol saati takmak isteyenler için hem şık hem spor 2000 tl altı kol saati önerileri

Lacivert kadranı ve kahverengi kordonuyla çok şık bir görüntüye sahip olan Ferruci Function Erkek Kol Saati, 3 ATM basınca kadar su geçirmeme garantisine sahip. İçerisinde yer alan tarih ve kronometre fonksiyonlarıyla hem kullanışlı hem göz alıcı bir model. Takım elbiselerle çok yakışan saat, aynı zamanda kot pantolonla bile giyilebilecek kadar spor bir görünüme sahip. Bu sayede modeli hem günlük yaşamınızda hem iş yaşamında her zaman tercih edebilirsiniz. Birçok farklı renk seçeneği arasından zevkinize uygun modelle kombinlerinizi bir üst seviyeye taşımaya ne dersiniz?

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3. Her türlü kombine uyar: Casio Kadın Kol Saati

Kol saati takmak isteyenler için hem şık hem spor 2000 tl altı kol saati önerileri

Casio markasına ait olan Casio Kadın Kol Saati modeli, yuvarlak kadranı ve iyon kaplama kasası ile çok şık bir görüntüye sahip. Gold renkli kasa ve kadranının üzerinde yer alan siyah ifadeler, modele şık bir hava katar. Koyu kahve tonlarındaki kaliteli deri materyalle üretilen kordonu ise bu zıtlığa uyum sağlar. Kuvars mekanizması sayesinde model, uzun yıllar size sorunsuz şekilde eşlik eder. Sade bir tasarıma sahip olan saate ister günlük kıyafetlerde ister özel günlerde şık kombinlerinizde yer verebilirsiniz.

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4. Kırmızı detayları ile çok şık: Ferro Siyah Hasır Kordon Erkek Kol Saati

Kol saati takmak isteyenler için hem şık hem spor 2000 tl altı kol saati önerileri

Hasır kordon görünümü ile çok şık bir duruş sergileyen Ferro Siyah Hasır Kordon Erkek Kol Saati, kırmızı akrep ve yelkovan detayıyla göz alıcı bir görüntüye sahip. Beyaz kadran üzerine kırmızı detaylar kullanılan saate siyah hasır kordonu, farklı bir hava katar. Aynı şekilde gövdesi de siyah olan saat, her türlü kombini tamamlamak için rahatlıkla tercih edilebilir. Kolunda daha göz kamaştıran ve odak noktası hâline gelen saatleri kullanmayı sevenler için ideal olan ürün, girdiğiniz her ortamda hemen fark edilmenizi sağlar.

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5. Her kombine uyar: Daniel Klein Kol Saati

Kol saati takmak isteyenler için hem şık hem spor 2000 tl altı kol saati önerileri

Hem gündelik yaşamda hem özel günlerde kullanabileceğiniz kadın kol saatlerinden olan Daniel Klein Kol Saati, çok şık bir bileklik modeliyle gelir. Metal kordonun özgün bir tasarımla gövdeye bağlandığı saat, eşsiz tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanır. Kadran kısmında yer alan ve parıltıyı arttıran detaylara sahip saatte rakamsız bir tasarım tercih edilir. Çelik gövdeli ve 3 ATM basınca kadar su geçirmeyen saat, kuvars mekanizmasıyla her zaman doğru anı takip etmenize yardımcı olur. Oval kadranıyla kombinlerinize çok yakışacak saati severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

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6. Çelik gövdesine rağmen spor bir görünüme sahip: Commes Erkek Kol Saati

Kol saati takmak isteyenler için hem şık hem spor 2000 tl altı kol saati önerileri

Siyah renkli gövdesi ve kordonuyla göz alıcı bir görüntü sergileyen Commes Erkek Kol Saati, metal kordonuyla tüm bakışları üzerine çeker. Metal kordonunu sayesinde model hem remi kombinlerde hem spor kıyafetlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Ürünün kadranı da siyah renk kullanılarak üretilir ve içinde yer alan fonksiyonlar aktif olarak tarihi gösterir. Siyahın yanı sıra mavi renk seçeneği de bulunan model, kaliteli materyalleriyle uzun yıllar kombinlerinizi taçlandırır. Bileğinizde doğru zamanı taşımanın şık bir yolunu arıyorsanız ürüne bir göz atın deriz.

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7. Hem şık hem akıllı saat arayanlara: Case 4U C4U C1 Akıllı Saat

Kol saati takmak isteyenler için hem şık hem spor 2000 tl altı kol saati önerileri

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Case 4U C4U C1 Akıllı Saat hem Android hem iOS mobil cihazlarla uyumlu olarak çalışır. Saat, şık görüntüsünün yanında sportif özellikleriyle gören herkesi kendisine hayran bırakır. Model titreşimle telefona gelen bildirimleri haber verebilir. Ayrıca uzaktan kamera ve müzik kontrol fonksiyonuyla kullanıcılara kolaylık sunar. 24 saat akıllı nabız ölçme özelliği sayesinde nabız durumunuza anlık olarak ulaşabilirsiniz. IP68 suya dayanıklılık derecesi bulunan saat, uzun ömürlü bataryası ile şart etmeden 15 güne kadar kullanılabilir. Modelin aynı zamanda uyku takibi, kan basıncı ölçümü ve kronometre gibi birçok özelliği de bulunur.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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