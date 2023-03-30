Koltuk altı kararmasına dikkat! Tehlikeli hastalığın ilk belirtisi olabilir

Koltuk altı ve genital bölge kararmaları birçok kişinin çözümünü aradığı estetik problemler arasında bulunuyor. Vücutta istenmeyen kararmaları geçirmek için kararmaları beyazlatacak ürünler kullanılıyor. Ancak kesin çözüm için kararmalara yol açan nedeni bulmak gerekiyor. Doktorlara göre koltuk altındaki anormal koyu renk değişikliğinin hafife alınmaması gerekiyor.

DEODORANT VE KOZMETİK ÜRÜNLER EN BÜYÜK ETKENLER

Koltuk altı derisi özellikle hassastır, bu nedenle kullandığınız deodorant ve kozmetiklerin türü büyük önem taşıyabilir. Renk değişikliği yaşarsanız, bunun basit bir tahriş olması mümkündür, ancak daha ciddi sağlık sorunları olasılığı göz ardı edilemez.

TEŞHİS EDİLMEMİŞ DİYABETİN İLK BELİRTİSİ OLABİLİR

Doktorlar , kararan koltuk altları hakkında bilinmesi gereken en önemli şeyin diyabetle bile ilişkili olabileceği konusunda uyarıyor. Bu, daha önce asemptomatik olan veya teşhis edilmemiş bir hastada ilk semptom olabilir. Acanthosis nigricans, koltuk altlarındaki cildin kalın ve kadifemsi olmasına neden olan diyabetle ilişkili bir cilt pigmentasyon bozukluğudur.

KOLTUK ALTI KARARMASININ NEDENLERİ

Polikistik over sendromu (PCOS)

Kontakt dermatit veya döküntü

İltihap sonrası hiperpigmentasyon

Sedef hastalığı

Aşırı terleme

Tıraştan kaynaklanan tahriş

Dar giysiler giymekten kaynaklanan sürtünme

Deodorantlarda, tıraş kremlerinde ve diğer kozmetik ürünlerde boyalar, koruyucular ve kokular

KOLTUK ALTI KARARMASINI GEÇİRMEK İÇİN

Limon, cildin dış tabakasını eritmeye yardımcı olan sitrik asit içerir. glikolik asit yüz yıkama ürünlerine benzer bir etkiye sahiptir.

Kullanımı

Kullanımına iki yaklaşım vardır. En kolay yol, koltuk altlarınıza limon dilimleri sürün, 10 dakika bekleyin, soğuk suyla durulayın ve ardından kurumaya bırakın. Başka bir seçenek de limon suyunu zerdeçalla karıştırarak elde edilen macunu koltuk altlarınıza uygulayın ve 30 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın. Ancak, aşırı pul pul dökülme tahrişe neden olabileceğinden bunu çok sık yapmayın .

