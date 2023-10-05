Komutanının cinsel tacizine uğrayan 19 yaşındaki asker intihar etti! 2 ay boyunca her gün taciz edildi

İngiltere'de Jaylsey Beck isimli 19 yaşındaki kadın asker komutanının aylarca devam eden cinsel tacizinin sonucunda intihar etti. Polisin yayınladığı raporda komutanın 19 yaşındaki genç askere yönelik cinsel tacizi iki ay boyunca devam etti ve ölümünden sadece 1 hafta önce sona erdi. Adı açıklanmayan komutan genç askere ilk ay 1000 mesaj ve ikinci ay ise 3500 mesaj göndererek taciz ederken kışlada fiziksel temaslarda bulundu.

"DUYGUSAL OLARAK ETKİLEDİĞİ ÇOK AÇIKTI"

İnsanların telefondan devam eden taciz için engelleme yolunu seçmelerinin mümkün olduğunu dile getiren acılı anne Leighann McCready, "İnsanların 'Neden onu engellemiyorsun?' demesi kolaydır. Komutanlarınıza saygı duymalısınız ve Jaysley'nin de saygısı vardı, bu patronunuzu engelleyebileceğiniz kadar basit değildi. Bunun onu duygusal olarak nasıl etkilediği çok açıktı" dedi.

Beck'in ölümünün ardından yapılan incelemelerde intihar olayının yaşandığı kışlada çok sayıda kadın askerin, meslektaşlarının tacizine uğradığını da tespit etti.