Yıllarca esir tutuldu! Yatağa zincirlenerek her gün tıraş edildi ve erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandı... Resmen işkence

Endonezya'da ismi açıklanmayan bir kişi tarafından kaçırılan Pony adındaki bir orangutan serbest bırakılana kadar mide bulandırıcı tacize yıllarca maruz kaldı. Kurtarma ekipleri Pony'nin vücudunun tıraş edildiğini ve acı veren ısırıklarla kaplı olduğunu keşfetti. Bir yatağa zincirlenmiş ve defalarca tecavüze uğramıştı.

SAHİBİ BIRAKMAK İSTEMEDİ

Borneo Orangutan Hayatta Kalma Vakfı (BOSF), "Pony'in yaşadıkları korkunç şeyler. Erkekler onunla cinsel ilişkiye girmek için sahibine para ödüyorlardı. Pony'nin kurtarıldığında henüz 6 yaşındaki olduğu düşünülüyor ve işkencenin ne kadar yıldır devam ettiği kesin olarak bilinmiyor. Sahibi Pony'den vazgeçmeyi şiddetle reddetti. Ona göre Pony bir bankamatik ve şans kaynağıydı. orangutanın gitmesine izin vermeye ikna etmek için polis ve askeri görevlilerin müdahalesi gerekti." ifadelerini kullandı.

Pony, Endonezya'nın Borneo kentindeki Nyaru Menteng merkezine getirildi. 2003 yılında kurtarılan Pony'in rehabilitasyonu sırasında, maruz kaldığı zalimce muameleden dolayı travma geçirdiği açıkça görüldüğünden, erkeklerin yanına yaklaşmasına izin verilmedi. Ancak 15 yıl sonra nihayet sağlığına kavuştu ve diğer yedi orangutanla birlikte kapalı bir alanda bulunduğu Nyaru Menteng Rehabilitasyon Merkezi'nde normal bir şekilde hayatına devam ediyor.