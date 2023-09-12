Taciz anları saniye saniye canlı yayına yakalandı! Önce kolunu omzuna attı sonra çekerek götürmek istedi

İsmi açıklanmayan bir Twitch yayıncısı Hong Kong tatili sırasında sokakta tanımadığı bir kişinin tacizine uğradığı anlarda tesadüf eseri canlı yayındaydı. Issız bir sokakta ilerleyen kadın adamın yanına yaklaşması üzerine önce durumu anlamadı. Ardından ise adamın omzuna kolunu atmasıyla birlikte durumdan rahatsız oldu. Tacizcinin kadını kolundan tutarak ıssız bir yere doğru sürüklemeye çalıştığı anlarda cep telefonu hala kayıttaydı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasından sonra kısa sürede viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülere tepki yağdı. Olayın ardından genç kadının şikayetçi olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.