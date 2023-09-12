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    4. Taciz anları saniye saniye canlı yayına yakalandı! Önce kolunu omzuna attı sonra çekerek götürmek istedi

    Taciz anları saniye saniye canlı yayına yakalandı! Önce kolunu omzuna attı sonra çekerek götürmek istedi

    12.09.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hong Kong tatili sırasında bir kadın sokak ortasında taciz edildiği anları Twitch canlı yayında paylaştı. Güney Koreli olduğu tahmin edilen Twitch yayıncısının canlı yayını sırasında tanımadığı bir adam yanına yaklaştı. Genç kızın omzuna kolunu atan adam daha sonrasında onu kolunda tutarak çekmeye başladı. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    İsmi açıklanmayan bir Twitch yayıncısı Hong Kong tatili sırasında sokakta tanımadığı bir kişinin tacizine uğradığı anlarda tesadüf eseri canlı yayındaydı. Issız bir sokakta ilerleyen kadın adamın yanına yaklaşması üzerine önce durumu anlamadı. Ardından ise adamın omzuna kolunu atmasıyla birlikte durumdan rahatsız oldu. Tacizcinin kadını kolundan tutarak ıssız bir yere doğru sürüklemeye çalıştığı anlarda cep telefonu hala kayıttaydı.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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    Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasından sonra kısa sürede viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülere tepki yağdı. Olayın ardından genç kadının şikayetçi olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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    sosyal medya taciz Hong Kong

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