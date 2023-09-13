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    4. Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti... Şikayetlerin üzerine tacizci tutuklandı

    Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti... Şikayetlerin üzerine tacizci tutuklandı

    13.09.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İspanya'nın başkenti Madrid'te bir televizyon kanalında çalışan muhabir canlı yayın yapıyordu. Bu sırada tanımadığı bir adam muhabirin yanına yaklaştı ve eliyle taciz etti. Durumun canlı yayında gerçekleşmesi üzerine şikayetler çığ gibi yağdı. Taciz eden adam polis ekipleri tarafından tutuklandı.

    Başkent Madrid’de dün gerçekleşen olayda, İspanyol Cuatro televizyon kanalı tarafından bir iş yerine yapılan saldırıyla ilgili haberleri aktarmak amacıyla yapılan canlı yayın esnasında Isa Balado adlı kadın muhabir sokaktaki bir adamın tacizine uğradı. Muhabir Isa Balado’nun kamera karşısında iş yeri saldırısı haberinin ayrıntılarını anlatmaya başlamasının ardından olay yerine gelen zanlı, uygunsuz bir şekilde muhabire eliyle dokundu. Canlı yayın sırasında yaşanan bu olay hem kanalın izleyicileri hem de program ekibi tarafından açıkça görüldü.

    SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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    Muhabir Isa Balado olayın ardından işine devam ederek haberi aktarmaya çalıştı, ancak televizyon programının sunucusu Nacho Abad durumu fark etti ve muhabirin sözünü keserek adamın kendisini taciz edip etmediğini sordu. Kadın bu soruya “Evet” cevabını verdikten sonra hala yanında duran tacizci adama dönerek canlı yayında olduğunu söyledi ve kendisini rahat bırakmasını istedi. Tacizci adam ise bir şey yapmadığını iddia ederek kendini savundu ve muhabirin saçına dokunmaya çalıştı.

    ŞİKAYETÇİ OLDULAR

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    Olayın kanal çalışanları tarafından ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri tacizciyi tutukladı. İspanya Ulusal Polisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, canlı yayın yapan bir muhabire cinsel saldırıda bulunan kişinin tutuklandığı bildirildi ve zanlının yakalandıktan sonra polisler tarafından götürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı. (İHA)

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    Muhabir İspanya taciz

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