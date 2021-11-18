Konforlu ve güvenli bir ütü deneyimi için en iyi ütü masası modelleri

Ütü yapmak oldukça zahmetli bir işlem. Uzun süre ayakta kalmak gerçekten yorucu olabiliyor. Bir de kullanışlı olmayan ekipmanları kullanmak zorundaysanız bu zorluk iki katına çıkabiliyor. Ancak kullanışlı ütü masası ve ütü ile çalışırsanız konforlu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi ütü masası tavsiyelerini sizler için araştırdık. Haydi gelin, birlikte inceleyelim.

1. Arnica Airboard ile kusursuz kıyafetler

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En iyi ütü masası önerilerinden biri olan Arnica Airboard, 50-100 cm arasında ayarlanabilen bir yüksekliğe sahip. Bu sayede boyunuza uygun olarak kullanabilirsiniz. Yanmaz silikon ütü tablası sayesinde sıcak ütüyü rahatlıkla tablaya koyabilirsiniz. Giysilerin kuru kalmasını sağlayan nem emiş özelliği ise ürünün diğer artısı. Hava yastığı özelliği giysilerinize göre ayarlanabilirken size de kolay bir kullanım sunuyor. Ürünündeki fan ayarı ise ütü yapmayı eğlenceli hale getiriyor. Kaymaz ayakları, ütü masasının sarsılmasının önüne geçiliyor. Otomatik kablo sargısı da işinize çok yarayacak.

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2. Portatif tasarımı ile Joseph Pocket Plus

"En iyi ütü masası nasıl olmalı?" derseniz kullanışlı ve dayanıklı olmalı, ayrıca çok yer kaplamamalı. Joseph Pocket Plus, kompakt tasarımı ile az yer kaplıyor. Yarım katlanabilen ürünü asma aparatı ile duvara ya da kapıya asabilirsiniz. Üründe ütü için özel bir bölme bulunuyor. Bu sayede ütünüzü de kolayca saklayabilirsiniz. Kaymaz ayaklar ise ütü yaparken masanın sarsılmasını engelleniyor. DripLock teknolojisine ile üretilen kılıfın üst katmanı pamuk. Bu katmanın altında ise kolayca ütülemeyi garanti eden keçe bulunuyor. Ayrıca %100 su geçirmez tabana sahip. Ürünün elastik kenarları kolayca takılıp çıkarılıyor.

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3. İşinizi kolaylaştıracak Emuca Ütü Masası

Sizin için seçtiğimiz ütü masası modellerinden biri de Emuca Ütü Masası. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklayabilir ya da bir dolaba monte edebilirsiniz. Bu sayede hem alandan tasarruf edebilir hem ütü sırasında kayma ve sarsılmanın önüne geçebilirsiniz. 180 derece dönebilen ütü tahtası ve kilitleme sistemi ile istediğiniz açıda kolaylıkla kurabilirsiniz. Pratik ve kullanışlı bir yapıya sahip olan ürün, ütü işlerinizi kolaylaştırıyor. Ütü masasıyla işiniz bittikten sonra katlayıp dolaba yerleştirebilirsiniz. Kaymaz üst yüzeyi sayesinde konforlu bir ütü deneyimi sizi bekliyor.

Emuca Ütü Masası'nı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Konforlu bir ütü için Xabitat

Xabitat Du ile kıyafetlerinizi hiçbir kırışıklık olmadan rahatça ütüleyebilirsiniz. Ürün; 3 katmanlı köpük, kumaş ve keçe karışımı ile yüksek buhara ve ısıya dayanıklı şekilde üretilmiş. Bu sayede giysilerinizi ütülerken giysilerin kumaşa ya da yüzeye yapışmasını engelliyor. Ütü masasının alt kısmındaki askılık ile ütülediğiniz kıyafetleri asarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ürünün kaymasını engellemek için özel olarak geliştirilmiş güvenlik aparatları mevcut. Bu sayede işiniz bittikten sonra duvara asarak yer kaplamasının önüne geçebilirsiniz.

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5. Şık tasarımı ile Arredamenti

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En güzel ütü masası modellerinden olan Arredamenti, masif kayından üretilmiş ve şık bir tasarıma sahip. 87 cm yüksekliği olan ürün ile kolayca ütü yapabilirsiniz. Galvanizli ve delikli ütü yüzeyi, sağlam bir ütü altlığı sağlarken aynı zamanda ürünün paslanmasını engelliyor. Ütü masasının eğilmeden katlanma özelliği ise bel sağlığını koruyor. Buhar istasyonu için sağlam ve geniş bir ızgaraya sahip. Ütü masasının alt kısmındaki tahta sehpaya ütülenen kıyafetleri koyabilirsiniz. Modern ve retro tasarımı bir arada bulunduran ürün, şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip.

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6. Kalitenin adı: Devecioğlu MM123 Blackboard Ütü Masası

Devecioğlu MM123 Blackboard Ütü Masası size konforlu bir ütü deneyimi sunuyor. 290 dereceye kadar ısıya dayaklı yapısı ve kaymayan silikon altlığı ile güvenli bir kullanım sağlıyor. Ergonomik tasarımı, iş yükünüzü azaltıyor. 50-90 cm arasında ayarlanabilen masa yüksekliği sayesinde boyunuza uygun şekilde kullanabilirsiniz. Özel olarak tasarlanmış ayak plastiği, ütü masasının kaymasını engelleyerek istenmeyen kazaların önüne geçiyor. %100 pamuktan yapılan üst yüzey ve alt kısımdaki keçe sayesinde pürüzsüz bir şekilde ütü yapmanıza yardımcı oluyor. Kompakt tasarımı sayesinde kullanılmadığınızda yer kaplamıyor.

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7. Kullanışlı tasarımı ile Primanova Vera

Primanova Vera'nın kullanışlı tasarımı, ütü yaparken işinizi kolaylaştırıyor. Ürünün dayanıklı gövdesini destekleyen çift profil çubuğu, ütü masasının maksimum denge kurmasını sağlıyor. Ayak kısmı yeri sağlam tutan ve kaymayı engelleyen plastik malzemeden üretilmiş. Buharlı ve tek ütü kullanımı için uygun yapıda. Fonksiyonel platformu ile istediğiniz düzeyde yüksekliği ayarlayabilirsiniz. Ürünün askı teli 2,5 kg ağırlık kaldırabiliyor. Ütü masası kılıfı %100 polyesterden üretildiği için 230 derece ısıya kadar dayanıklı. Ancak sıcak ütünün masanın üzerine bırakılmasını önermiyoruz.

Kompakt tasarımı sayesinde evinizde fazla yer kaplamayan Primanova Vera ile ilgili bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Ergonomik yapısıyla Tevalli Home Blackline

Tevalli Home Blackline, kaliteli ve sağlam bir yapıya sahip. Ürünün ütü altlığı 290 dereceye kadar ısıya dayanıklı ve kaymayı önleyen silikondan oluşuyor. Ergonomik tasarımı ile normal ve kazanlı ütüler için uygun. 80-105 cm aralığındaki ayarlanabilen yüksekliği ile kendinize uygun yükseklikte kullanabilirsiniz. Zeminin çizilmesini ve ütü masasının kaymasını engelleyen plastik ayakları mevcut. Perforeli ütüleme yüzeyi, buharı geçiriyor. %100 pamuk kılıf ve ısıya dayanıklı keçeden üretilen ütü masasının uzatma kablosu, 220 V prize uygun. Ürün, ayrıca kullanışlı tasarımı ile evinizde yer işgal etmiyor.

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9. Gazzella Turkuaz 900 L Squad, işinizi kolaylaştırır

Gazzella Turkuaz ile oturarak kolayca ütü yapabilirsiniz. Üründe, maksimum denge için çift profilli denge çubukları bulunuyor. Ayrıca çocuk kilidi sayesinde oluşabilecek kazaların önüne geçiyor. Boyunuza uygun olarak ayarlayabildiğiniz yükseklik tertibatı ile kolay ve konforlu ütü yapma imkanı sağlıyor. Ütüleme yüzeyi, özel fırın boyama sayesinde paslanmaya ve yüksek ısılara karşı oldukça dayanıklı. Buharlı ve normal ütü kullanımına uygun. Ütü masasının yüzeyi, sünger ve keçe ile desteklendiği için yüksek kalitede ütüleme imkanı sunuyor. Portatif kolu çamaşırlarınızı ütüledikten sonra dilediğiniz gibi sermenize yardım ediyor.

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10. Doğrular Perilla Silvia ile rahat bir ütü deneyimi



Doğrular Perilla Silvia'nın çelik tablası, buhar geçiren kaliteli kumaş ile kaplanmış. Ütü koyma bölümü ise çelik konstrüksiyondan üretildiği için ütünüzü istediğiniz yönde yerleştirmenize olanak veriyor. Ütü koyma bölümü, ütünün metal ile temasını engellemek için silikon pabuçlar ile desteklenmiş. Ütü masası yüksekliği 70-90 cm arasında istediğiniz düzeyde ayarlanabiliyor. Ürünün ayakları, katlandığında kilitleniyor. Ayrıca ürün, ütü yaparken kaymayı önlemek için özel plastik ayaklıklara sahip. Pürüzsüz ve konforlu bir ütü deneyimi için gerekli bütün özellikleri barındıran bu ütü masasını çok seveceksiniz.

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