Kongo'da restorana intihar saldırısı: 5 ölü! Sayının artmasından endişe ediliyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Beni şehrindeki en işlek caddelerden Nyamwisi Bulvarı üzerinde bulunan bir restorana intihar saldırısı düzenlendi.

5 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Noel ayini sonrası restoranın kalabalık olduğu esnada düzenlenen intihar saldırısında, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

"HALKIN EVDE KALMASINI İSTİYORUM"

Beni Belediye Başkanı Narcisse Muteba Kashale yaptığı açıklamada, "Şehir merkezinde az önce patlayan bir bomba var" ifadelerini kullanarak, "Halkın güvenliği için evde kalmasını istiyorum" dedi.

"HÜKÛMET PATLAMAYI KINIYOR"

Patlamanın intihar saldırısı olduğunu belirten Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet, Noel akşamı Beni’de bir restoranda intihar bombacısının işi olan patlamayı kınıyor. Hayatını kaybeden insanlar olduğu bildirildi. Güvenlik güçleri bölgeye konuşlandırıldı ve ilk adımlar atıldı" dedi.

PATLAMA SESİ, ARDINDAN SİLAH SESLERİ

Görgü tanıkları, yerel saatle 19.00 sıralarında bir patlama sesi ve ardından silah sesleri duyduklarını ifade etti. (AA/İHA)



