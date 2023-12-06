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Konuyu Erdoğan açtı, teklife olumlu yanıt geldi! Görüntüleri bizzat Macron paylaştı: Dubai'de ayaküstü sohbet

06.12.2023 15:01 | Son Güncelleme:
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dubai ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü anların görüntülerini paylaştı. İkili sohbet ederken Erdoğan'ın Macron'a yönelttiği soru dikkat çekti. Ayrıca Erdoğan'ın teklifine Macron'un olumlu yanıt verdiği görüldü.

Dubai'de gerçekleşen COP 28 konferansı kapsamında dünya liderleriyle birbirleriyle kritik temaslar gerçekleşti. Macron da görüşmelerini sosyal medyada paylaştı. Macron ile Erdoğan'ın görüşmesinde iki liderlerin sıcak görüntüler verdi.

ERDOĞAN: MORALİN YERİNDE Mİ?

Macron, X hesabında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde konferans çerçevesinde düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'nde, devlet liderleriyle yaptığı sohbetlerin kolaj görüntülerine yer verdi.

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Söz konusu görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ayaküstü sohbette Fransız mevkidaşına, "Moralin yerinde mi?" diye sorarak birlikte yapabilecekleri işler olduğunu vurguluyor.

Macron ise pozitif bir enerjisi olduğunu ifade ediyor ve ardından Orta Doğu'daki duruma ilişkin endişesini dile getiriyor.

MACRON'DAN OLUMLU YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgede insani konularda birlikte hareket etmeyi teklif eden Macron'un, birlikte yapılabilecek işler konusunda olumlu cevap verdiği görülüyor.

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SARILARAK VEDALAŞTILAR

İki lider, ayaküstü sohbetlerinin ardından samimi bir şekilde vedalaşıyor.

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(AA)

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Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron
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