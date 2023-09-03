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Konya’da düğün yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

03.09.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da düğün yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Korkunç kaza, Beyşehir-Konya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havva İnan yönetimindeki minibüs, Konya yönüne seyir halinde iken Bayındır Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki F.İ., A.İ. ve M.İ. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi nedeniyle Konya’ya nakledilen sürücü Havva İnan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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DÜĞÜNE GİDİYORLARMIŞ

Yaralı A.İ. ve M.İ.’nin ise Beyşehir Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Araçtakilerin akrabalarının düğününe gitmek üzere Beyşehir’den Konya yönüne giderken kazanın yaşandığı öğrenildi.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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trafik kazası Konya

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