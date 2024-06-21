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  4. Konya'dan bir acı haber daha! Katliam gibi kaza: LPG'li araç alev aldı, 4 ölü

Konya'dan bir acı haber daha! Katliam gibi kaza: LPG'li araç alev aldı, 4 ölü

21.06.2024 09:32
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Konya'da dün meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bir acı haber de bugün geldi. Ereğli'de bir otomobil akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi. LPG'li araç alev aldı. 4 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Konya'dan bir acı haber daha! Katliam gibi kaza: LPG'li araç alev aldı, 4 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DUVARA ÇARPARAK DEVRİLDİ

Ahmet Ç. (53) idaresindeki 33 BKJ 58 plakalı otomobil, Ereğli-Konya kara yolu Hortu Mahallesi'nde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

LPG TANKI ALEV ALDI: 4 ÖLÜ

Kazada Şenay Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu İdris Yiğit Ç'nin yaralı çıktığı otomobilin LPG tankı bir süre sonda alev aldı.

Kazada sürücü ile araçtaki Emine G. (50), Zeynep Ç. (28) ve Uğur Ç'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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DÜN DE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün Konya'da karşı şeride geçen bir araç başka bir otomobile çarptı. Kaza sonucunda 2 araçtaki sürücüler ve yanlarında oturan eşleri hayatını kaybetti. 2 çocuk ise yaralandı.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Konya kaza
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