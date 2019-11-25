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Konya Valisi Orhan Toprak'ın 'Sen öğretmen misin birader?' diye tepki gösterdiği muhabir o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 16:36 | Son Güncelleme

Konya'da Öğretmenler Günü için düzenlenen programa katılan Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın kürsüde konuştuğu sırada bacak bacak üstüne attığı için "Öğretmen gibi otur" diyerek uyardığı Anadolu'da Bugün Gazetesi muhabiri Ali Kuş (23), yaşananları anlattı.

Konya Valisi Orhan Toprak'ın 'Sen öğretmen misin birader?' diye tepki gösterdiği muhabir o anları anlattı

4,5 aydır gazetede çalıştığını, takip ettiği Öğretmenler Günü programında fotoğraf çektikten sonra ön sırada boş gördüğü koltuğa yorulduğu için oturduğunu belirten Kuş şunları söyledi:

"Böyle bir olayla ülke gündemine gelmek kimsenin istemeyeceği bir olaydır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katılmıştım. Tam Vali beyin konuşması sırasında fotoğraf çektikten sonra, orada bir boşluğum oldu ve ayaklarım ağrımıştı, 'Artık oturayım' dedim. Öndeki sıralardan birine oturmak istedim. Oraya oturunca belli bir süre sonra bir an dalgınlığıma geldi ve boş bulunmuşum bacak bacak üstüne atar gibi bir pozisyon oldu. Yayıldım, bir rahatsızlık oldu orada. Kendimi tam düzeltmek isterken Vali beyle göz göze geldim. O anki pozisyonumun çok uygunsuz olduğunu hissettim o an. Kendisine karşı bir şey yapmak istememiştim. Sonra Vali bey, orada bana, öğretmen olduğumu düşünerek, 'Sen öğretmen misin?' diye bir soru yöneltti. Ben de kendisine öğretmen olmadığımı ifade etmek istedim. 'Hayır' dedim; ama aramızda mesafe olduğu için beni duyamadı. Bu yüzden bir yanlış anlaşılma oldu ve bu yüzden beni öğretmen sanarak o yönde uyarılarda bulundu."

"VALİ'DEN ÖZÜR DİLEDİM"

Olaydan dolayı üzüntü duyduğunu anlatan Kuş, "Orada ben tabii utandım, sıkıldım. O an kendimi düzeltmek istemiştim; ama beni duymayınca yerimde oturdum. Ayağa kalkıp, tekrar düzeltmek istemedim. Sonra Vali beyin konuşması bitince salondan çıktım. Olayı düzeltmek için Vali bey ile görüşmek istedim ama böyle bir olayın tekrar yaşanmasından çekinerek vazgeçtim. Böyle bir olayın ülke gündemini bu kadar meşgul edeceğini ve büyütüleceğini düşünmemiştim. Bu olaydan sonra bu açıklamayı yapmam bir mecburiyet haline gelmişti. Vali bey ile tekrar bir araya geldim ve kendisinden özür dilediğimi dile getirdim. Kendisi Konya Valisi, saygıyı son derece hak eden birisidir. Kendi makamına ve şahsına yönelik hiçbir şekilde kasten saygısızlık yapmadım. Bunu kendisine söyledim. Kendisi de anlayışla karşıladı" diye konuştu.

(DHA)

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