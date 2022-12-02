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Korelilerin büyük iyileşme sırrı! Baş parmağınıza sarımsak sarıp bekleyin... Olacaklara inanamayacaksınız

02.12.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağışıklık düştüğü için kışın sık sık hastalanıyor ve kolayca iyileşemiyor musunuz? Bunun çözümü basit! 'Öksürük nasıl geçer?' diye araştırmalar yapıyorsanız Korelilerin sağlık tüyosunu uygulayabilirsiniz. İşte Korelilerin uyguladığı sarımsak yöntemi...

Korelilerin büyük iyileşme sırrı! Baş parmağınıza sarımsak sarıp bekleyin... Olacaklara inanamayacaksınız

Geçmeyen öksürükler için genellikle zerdeçal, zencefil, bal, ıhlamur gibi çözümler bulunuyor. Bu yöntemleri denemenize rağmen istenilen sonucu elde edemediyseniz Korelilerin sarımsak yöntemini de deneyebilirsiniz. Korelilerin tohum tedavisi olarak adlandırdığı akupunktur yöntemi ile sarımsak sayesinde öksürükten kurtulabilirsiniz.

KORE AKUPUNKTURU NEDİR?

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Kore akupunkturu olarak bilinen ve uygulayanlar tarafından oldukça faydası görülen Su Jok terapi; bitki tohumlarıyla insan bedenine hizmet eden bir tedavi yöntemi diyebiliriz. Sukoj terapide bitki tohumlarını içmek yerine akupunktur noktalarına uygulanıyor. Bir nevi tohum terapi de denilebilir.

KORE AKUPUNKTURU NASIL YAPILIR?

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Terapi sırasında el ve ayakta ağrıyan organı temsil eden bölgeye uygun görülen tohum yapıştırılıyor. Tohum ortalama 8-24 saat o bölgede muhafaza ediliyor. Tohum vücutta olduğu süre boyunca yarım saat bir üzerine bastırılması öneriliyor. Bu sayede hem akupresür etkisi oluşturuyor hem de tohumlar vücuttaki toksinleri alarak hastayı rahatlatıyor.

ÖKSÜRÜK İÇİN SUJOK YÖNTEMİ

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  • Sujok sarımsak yöntemine göre bir diş sarımsak dikine ortadan ikiye bölünür.
  • Kesilen sarımsak uç kısımları üste bakacak biçimde baş parmağa konur.
  • Sarımsakları sabitlemek için tıbbi amaçlı bantlar kullanılabilirsiniz.
  • Kadınlar için sağ el, erkekler için ise sol el başparmağına uygulamayı yapmak önerilmektedir.
  • Sarılan sarımsaklar elde 8 saat kadar kalır.
  • Her yarım saatte bir 3-5 dakika üzerine bastırılarak ovulur.
  • Kısa sürede öksürüğü kestiği düşünülmektedir.
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