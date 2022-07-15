'Korkacak bir şey yok' denilip eve gönderildi! Akılalmaz iddia

Adana'da küçük Eliz'in sağ eli, oynadığı cam kasenin kırılmasıyla kesildi. Tedavi için götürüldüğü özel hastanede 'Korkacak bir şey yok' denilip yarasına dikiş atılarak taburcu edilen küçük kızın bir süre sonra sonra serçe parmağı işlevini yitirdi. Ailesi tarafından başka bir hastaneye götürülen Eliz'in el tendonlarında kopma meydana geldiği belirlendi. Küçük kızın ailesi yanlış teşhis konduğu iddiasıyla doktor ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KORKACAK BİR ŞEY YOK" DENİLİP EVE GÖNDERİLDİ

2 yaşındaki Eliz, 17 Nisan'da annesi temizlik yaparken mutfaktaki cam kaseyi alıp oynamak için balkona çıktı. Bu sırada Eliz, kaseyi elinden düşürdü. Kırılan cam kasenin parçaları çocuğun sağ elinin avuç içini kesti. Kızlarının çığlığıyla balkona koşan ailesi, onu özel bir hastaneye götürdü. Daha önce akrabalarının başına gelen benzer bir olaydan dolayı kızının tendonlarında kopma olabileceğinden korkan anne, iddiaya göre doktora bunu iletti. Görevli doktor korkacak bir şey olmadığını belirterek Eliz'in yarasına dikiş attı ve aile eve döndü.

SUÇ DUYUSUNDA BULUNULDU

Ancak her geçen gün ağrıları artan Eliz, serçe parmağını da hareket ettirememeye başladı. Ailesinin başka bir hastaneye götürdüğü Eliz'in serçe parmağına iletişim sağlayan tendonda kopma meydana geldiği belirlendi. Ameliyat edilen Eliz, daha sonra fizik tedavi görmeye başladı. Anne, hatalı işlem yaptığı gerekçesiyle doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KONTROL YAPMADAN SADECE DİKİŞ ATTI"

Olayla ilgili konuşan Eliz'in annesi "Doktoru defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir kontrol yapmadan sadece dikiş attı. '2 gün sonra da pansumana gelirsiniz' dedi. Yaklaşık 15 gün sonra kızımın parmağının oynamadığını fark ettim. Bu sefer başka hastaneye gittik. Oradaki doktor bize, 'El tendonlarında kopuk var. Çok zarar görmüş. Acil ameliyat gerekiyor' dedi. Kızım ameliyat oldu fakat parmağındaki his kaybı tam olarak iyileşmedi. Çocuğum hala fizik tedavi görüyor. Bu süreçte psikolojisi de bozuldu. Hiçbir annenin benim gibi üzülmesini istemiyorum. Bundan dolayı şikayetçi oldum. Çocuğuma aşırı derecede zarar verdiler. Bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

Yaşananlardan sonra söz konusu doktor ve hastane çalışanlarıyla görüştüklerini ve yapılan hatanın sorumlusu olduklarını söylediklerini aktaran anne "Oradakiler bana 'Melis Hanım doktorumuz çok başarılıdır. Kırk yılda bir böyle bir hata olmuş, o da size denk gelmiş' dediler. Onlara en azından iyi bir doktora yönlendirmelerini, kızımın parmağının hissizleştiğini defalarca söylememe rağmen yardımcı olmadılar. Arayıp sormadılar bile" dedi.

Ailenin avukatı Taylan Perver Yalnız ise olayda doktor hatası olduğunu belirterek gerekli hukuki süreci başlattıklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA

