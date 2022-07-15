HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Korkacak bir şey yok' denilip eve gönderildi! Akılalmaz iddia

'Korkacak bir şey yok' denilip eve gönderildi! Akılalmaz iddia

15.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 2 yaşındaki Eliz'in parmağında yanlış teşhis iddiasıyla his kaybı meydana geldi. Eliz'in ailesi doktor ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunurken küçük kızın annesi "Doktoru defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir kontrol yapmadan sadece dikiş attı." dedi.

Adana'da küçük Eliz'in sağ eli, oynadığı cam kasenin kırılmasıyla kesildi. Tedavi için götürüldüğü özel hastanede 'Korkacak bir şey yok' denilip yarasına dikiş atılarak taburcu edilen küçük kızın bir süre sonra sonra serçe parmağı işlevini yitirdi. Ailesi tarafından başka bir hastaneye götürülen Eliz'in el tendonlarında kopma meydana geldiği belirlendi. Küçük kızın ailesi yanlış teşhis konduğu iddiasıyla doktor ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

adana1

"KORKACAK BİR ŞEY YOK" DENİLİP EVE GÖNDERİLDİ

2 yaşındaki Eliz, 17 Nisan'da annesi temizlik yaparken mutfaktaki cam kaseyi alıp oynamak için balkona çıktı. Bu sırada Eliz, kaseyi elinden düşürdü. Kırılan cam kasenin parçaları çocuğun sağ elinin avuç içini kesti. Kızlarının çığlığıyla balkona koşan ailesi, onu özel bir hastaneye götürdü. Daha önce akrabalarının başına gelen benzer bir olaydan dolayı kızının tendonlarında kopma olabileceğinden korkan anne, iddiaya göre doktora bunu iletti. Görevli doktor korkacak bir şey olmadığını belirterek Eliz'in yarasına dikiş attı ve aile eve döndü.

yanlis-teshis-nedeniyle-parmaginda-his-kaybi-olusanelizin-ailesi-hukuk-mucadelesi-baslatti_7895_dhaphoto2 (2)

SUÇ DUYUSUNDA BULUNULDU

Ancak her geçen gün ağrıları artan Eliz, serçe parmağını da hareket ettirememeye başladı. Ailesinin başka bir hastaneye götürdüğü Eliz'in serçe parmağına iletişim sağlayan tendonda kopma meydana geldiği belirlendi. Ameliyat edilen Eliz, daha sonra fizik tedavi görmeye başladı. Anne, hatalı işlem yaptığı gerekçesiyle doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

yanlis-teshis-nedeniyle-parmaginda-his-kaybi-olusanelizin-ailesi-hukuk-mucadelesi-baslatti_7895_dhaphoto4

Adana'da özel hastanede skandal iddialar: Doktor istediğiniz kadar işkence yapın dediAdana'da özel hastanede skandal iddialar: Doktor istediğiniz kadar işkence yapın dedi

"KONTROL YAPMADAN SADECE DİKİŞ ATTI"

Olayla ilgili konuşan Eliz'in annesi "Doktoru defalarca uyarmamıza rağmen hiçbir kontrol yapmadan sadece dikiş attı. '2 gün sonra da pansumana gelirsiniz' dedi. Yaklaşık 15 gün sonra kızımın parmağının oynamadığını fark ettim. Bu sefer başka hastaneye gittik. Oradaki doktor bize, 'El tendonlarında kopuk var. Çok zarar görmüş. Acil ameliyat gerekiyor' dedi. Kızım ameliyat oldu fakat parmağındaki his kaybı tam olarak iyileşmedi. Çocuğum hala fizik tedavi görüyor. Bu süreçte psikolojisi de bozuldu. Hiçbir annenin benim gibi üzülmesini istemiyorum. Bundan dolayı şikayetçi oldum. Çocuğuma aşırı derecede zarar verdiler. Bu işin peşini bırakmayacağım" diye konuştu.

Yaşananlardan sonra söz konusu doktor ve hastane çalışanlarıyla görüştüklerini ve yapılan hatanın sorumlusu olduklarını söylediklerini aktaran anne "Oradakiler bana 'Melis Hanım doktorumuz çok başarılıdır. Kırk yılda bir böyle bir hata olmuş, o da size denk gelmiş' dediler. Onlara en azından iyi bir doktora yönlendirmelerini, kızımın parmağının hissizleştiğini defalarca söylememe rağmen yardımcı olmadılar. Arayıp sormadılar bile" dedi.

Ailenin avukatı Taylan Perver Yalnız ise olayda doktor hatası olduğunu belirterek gerekli hukuki süreci başlattıklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ne yazık ki bu tehdit henüz kalkmamıştırİmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ne yazık ki bu tehdit henüz kalkmamıştır
Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamalarıBakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni güvenlik uygulamaları
İmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurduİmamoğlu'ndan eleştirilere çizme ve şov yanıtı! Bakan Soylu'yu işaret ederek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları için flaş gelişme!

KYK borçları için flaş gelişme!

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Yıldız futbolcu takımda isyan çıkardı! ''Yalvarırım bırakın beni!''

Yıldız futbolcu takımda isyan çıkardı! ''Yalvarırım bırakın beni!''

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

Plajda yaşandı! Kadını öyle görünce defalarca tokat attı

Plajda yaşandı! Kadını öyle görünce defalarca tokat attı

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Asıl faydası kabuğunda! İlaç gibi geliyor

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Çözümler size doğru geliyor!

Çözümler size doğru geliyor!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.