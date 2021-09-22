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Korku dolu anlar! 17 yaşındaki genç sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı

22.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 17 yaşındaki genç, sevgilisi terk ettiği için otoyol köprüsünden atladı. Genç, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı sayesinde hayatta kaldı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki S.A.A. sevgilisinin kendisini terk ettiğini öne sürerek Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki köprüye çıktı.

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Genç, polis gelince köprünün demir korkuluklarına tırmanarak atlayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler gencin atladığında düşeceği noktaya hava yastığı açtı.

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Polisin ikna çabaları sürerken genç ineceğini söyleyip birden kendini aşağı bıraktı. Genç itfaiyenin açtığı hava yastığının üzerine düştü. Ölümden dönen genç hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Adana
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