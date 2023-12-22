HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Korku dolu anlar kamerada! Okulda kalbi duran öğrenciyi, öğretmeni hayata döndürdü

Korku dolu anlar kamerada! Okulda kalbi duran öğrenciyi, öğretmeni hayata döndürdü

22.12.2023 09:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da 13 yaşındaki Çetin Çelebi, okul bahçesinde oynarken bir anda yere yığıldı. Kalbi duran öğrenciye, ilk müdahaleyi nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı yaptı. Olayı görüp gelen Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş, katıldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajı ve suni teneffüs ile öğrencisini yaşama bağladı. Korku dolu o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Amasya'da Plevne Ortaokulu öğrencisi Çetin Çelebi, 15 Aralık günü teneffüs esnasında okul bahçesinde arkadaşlarıyla koşup oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bir süre sonra ayağa kalkmaya çalışan Çelebi, sonra sendeleyerek arkadaşlarının endişeli bakışları arasında yeniden yere düştü. Kalbi duran öğrenciye ilk müdahaleyi nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı yaptı. Bir arkadaşı da montunu çıkartıp başının altına yerleştirdi. Koşuşan öğrenciler ambulans çağrılması için okul idarecilerine bilgi verdi.

15448671-85d7-4b94-8d8c-9c3a90c3e696

3 DAKİKA BOYUNCA İLK YARDIM UYGULADI

O sırada ilk yardım eğitimi bulunan Fen Bilgisi Öğretmeni Hüseyin Aktaş hızla geldi. Hareketsiz yatan öğrenciyi kontrol edip önce kalp masajı sonra suni teneffüs yapmaya başladı. 3 dakika boyunca uyguladığı müdahaleyle öğrenci yeniden nefes almaya başladı. Acil sağlık ekiplerinin gelmesi üzerine ambulansla önce Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğrenci, daha sonra hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlandı. Durumunun iyiye gitmesine üzerine tedavisine serviste devam edildi.

64b57642-71c6-4f1d-96e3-cdb95c302d2f

"İÇİMDEKİ HİSSİYATI ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL"

İlk defa karşılaştığı bu olayda hayatını kurtardığı öğrencisi ve ailesiyle telefonda görüntülü görüşme yapan 41 yaşındaki Aktaş, “Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ilk yardım eğitimlerine katılmıştım. Bu durumla da karşılaşınca eğitimlerde görüp uyguladığımız suni teneffüs ve kalp masajını yaptım. Bir süre sonra öğrencimin nefes refleksi tekrar geldiğinde içimdeki hissiyatı anlatmam mümkün değil. Çok mutluyum” dedi.

42421e98-bb69-4ba4-b7e8-5cd77b1a5df7

“HÜSEYİN HOCAMIZ YETİŞTİ”

Öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra endişeyle beklediği anları hatırlatan nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı, “Bir an işin ucu nereye varacak diye düşündüm. Öğrencimiz şanslı. Çünkü Hüseyin hocamız yetişti. Ambulans da zamanında geldi” diye konuştu.

Okul müdürü İbrahim Malkoç da, "40 yıllık eğitimciyim. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Öğretmenlerimle, öğrencilerimle duyarlı davranışlarından dolayı gurur duyuyorum. İnşallah Çetin evladımız da iyileşerek en kısa sürede aramıza katılır" şeklinde konuştu.

ce934202-def7-4d77-9f85-c15779d31657

“MESLEKTAŞIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

Olayı duyar duymaz hastaneye gidip öğrencinin tedavisini takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise öğretmenlere verilen uygulamalı ilk yardım eğitiminin hayati önemi ve sonucunu bu olayda gördüklerini söyledi. Türkmen, “Öğretmenimizin hayat kurtaran müdahalesini, bahçede ilk andan itibaren canhıraş gayretini görmek bir meslektaşı olarak bizleri gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Adana! EYP ile kendini patlamak istedi, polisi görünce vazgeçtiYer: Adana! EYP ile kendini patlamak istedi, polisi görünce vazgeçti
Bilim adamları gribin çaresini buldu mu? İnsan kanındaki o antikor...Bilim adamları gribin çaresini buldu mu? İnsan kanındaki o antikor...
Bu hatayı yapıyorsanız dikkat! Yeniden ısıtıldıklarında zehre dönüşüyorlarBu hatayı yapıyorsanız dikkat! Yeniden ısıtıldıklarında zehre dönüşüyorlar
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Amasya okul öğrenci
En Çok Okunan Haberler
Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Çocuk vakaları arttı! Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar: 'Çocuklar perişan, üçlü salgın, 2-3 hafta sonra...'

Mersin'de lisede korkunç olay! Lise öğrencisi intihar etti: 'Soruşturma başlatıldı'

Mersin'de lisede korkunç olay! Lise öğrencisi intihar etti: 'Soruşturma başlatıldı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.