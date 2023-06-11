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Korkunç kaza kamerada! Çarptığını fark etmedi, üzerinden böyle geçti

11.06.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı. Bir araç sürücüsü, kavşaktan dönüş yapacağı esnada önüne çıkan yayayı fark etmeyip üzerinden geçti. Herkes frene basacağını düşünürken, sürücü gaza basıp otomobilin altında kalan adamın üzerinden geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar aracın altında kalan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İşte detaylar...

Korkunç kaza kamerada! Çarptığını fark etmedi, üzerinden böyle geçti

Akılalmaz olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. 4. Güler Sokak üzerindeki kavşaktan dönen hafif araç sürücü A.Ö., yolun karşısına geçen Bayram Ç.’yi fark etmedi. Sürücünün çarptığı Bayram Ç. yere düşerken, sürücü A.Ö. frene basacağı yerde gaza basmaya devam etti.

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Çevredekilerin panik halinde bağırmasıyla durumu fark eden sürücü ne olduğunu anlamazken, hafif ticari araçla üzerinden geçtiği yaya feci şekilde yaralandı.

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Vatandaşların bir araya gelmesiyle havaya kaldırılan aracın altındaki Bayram Ç., İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

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Feci kaza güvenlik kamerasına yansırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

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Öte yandan, Bayram Ç.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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İHA

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trafik kazası Bursa

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