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Korkutan açıklama: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor

20.04.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan koronavirüs vakalarına karşı Ankara Şehir Hastanesi pandemi bölümü servisi genişleterek yoğun bakım yatak sayısını 400'e çıkarıldı. Ankara'nın biraz daha yolu olduğunu belirten hastanenin başhekimi, bu durumu daha önce de yaşadıklarını belirtti. Başhekim, ''İstanbul'un piki, peşinden de Ankara'nın piki geliyor'' dedi.

Korkutan açıklama: İstanbul'un ardından Ankara piki geliyor

Türkiye'de pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi verilmeye devam ediliyor. Son dönemde vaka sayılarının artmasıyla pandemi bölümü sayısı, 2'ye yükseltildi. Genel hastane binasından sonra nöroloji-ortopedi hastanesi binasında da pandemi bölümü oluşturuldu. Yoğun bakım yatak sayısı da 400'ün üzerine çıkarıldı.

'ÖNCE İSTANBUL SONRA ANKARA'NIN PİKİ GELİYOR'

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, DHA'ya yaptığı açıklamada, günlük açıklanan vaka sayılarına göre İstanbul'un bir müddet sonra doygunluğa ulaşıp, düşüşe geçeceğini düşündüklerini söyledi. Surel, "Ancak Ankara'nın bir müddet daha yolu var gibi duruyor. Biz bunu daha evvel yaşadık. İstanbul'un piki önden peşinden de Ankara'nın piki geliyor. Muhtemeldir ki İstanbul'un gördüğü rakamları biz Ankara'da da görebiliriz. Şu anda artış devam ediyor. Türkiye'deki genel rakamlara uyumlu olarak Ankara'daki rakamlarda da artış devam ediyor. Biz de Ankara Şehir Hastanesi pandemi planına uygun olarak alanlarımızı Covid-19 ağırlıklı olarak organize ediyoruz" dedi.

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'KAPASİTEYİ ARTIRMA İMKANIMIZ VAR'

Opr. Dr. Surel, Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde genel hastane kulesinin vakaların azaldığı dönemde de kullanıldığını belirterek, "Rakamlar arttıkça ilk olarak genel hastanede pandemi bölümünün tamamını kullanmaya başladık. Bu hafta itibarıyla da nöroloji-ortopedi hastanesi kulesinde pandemi bölümü oluşturuyoruz. Nöroloji-ortopedi hastanemizle de birlikte şu anda Covid-19'a ayırdığımız yatak sayısı 400'e ulaşmış olacak. Bu iki kulemizde 400'ün üzerinde yoğun bakım yatağımız var. Kapasiteyi artırma imkanımız var. İmkan dahilinde bunu artırırız. İhtiyaç olmamasını diliyoruz ama ihtiyaç olduğu takdirde daha evvel olduğu gibi Ankara'nın ve Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak adına gerekli fedakarlığı yapacağız" diye konuştu.

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Opr. Dr. Surel, şu anki yoğun bakım doluluk oranlarının yanıltıcı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir hastanede zaten yoğun bakımlar yüzde 50-60-70 seviyesinde boş olarak çalışmaz. Yoğun bakım maliyetli bir alandır. Ciddi personel ve cihaz ihtiyacı olan alandır. Yoğun bakımda zaten ne kadar ihtiyaç varsa o kadar yoğun bakım açılır ve bunun doluluk oranları hep yüzde 90 şeklindedir. Şu an Covid-19 yoğun bakım noktasında rahatız. İhtiyaç olan hastamız olduğu zaman oraya alabiliyoruz. Şu anda bir sıkıntımız yok" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Ankara İstanbul

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